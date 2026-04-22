Μελάς: «Αυτοί που έρχονται σε μένα τον ''σκυλά'', είναι ''σκυλιά'' ή εγώ γαβγίζω πάνω στην πίστα;»

Ο Ζαφείρης Μελάς μίλησε στην εκπομπή «Prime Time» για τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε στην αρχή της καριέρας του, λόγω της καταγωγής του, αλλά αναφέρθηκε και στο πώς έχει διαφοροποιηθεί η διασκέδαση μέσα στα χρόνια.

«Ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές. Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying από διάφορους επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής. Τα προσπερνούσα όμως, δεν τους έδινα σημασία. Έλεγα δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ».

«Ήταν δραματικές οι καταστάσεις τότε. Τα πιάτα δεν ήταν καλό σπορ, δεν μου άρεσε. Είχα χτυπήσει πάρα πολλές φορές με πιάτα. Εκείνη η σκόνη και η βρωμιά που έβγαζαν» εξήγησε.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στα κορίτσια που έκαναν κονσομασιόν στα νυχτερινά κέντρα λέγοντας: «Η κονσομασιόν ήταν το κατεστημένο τότε».

«Εγώ δεν έχω βγάλει το Δημοτικό και τα ''σκυλάδικα'' ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για μένα. Είδα και έμαθα πολλά πράγματα μέσα από τη νύχτα και από αυτά τα μαγαζιά. Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί που έρχονται σε μένα τον ''σκυλά'', είναι ΄΄σκυλιά'' ή εγώ γαβγίζω πάνω στην πίστα; Υποτιμητικά έλεγαν ''πάμε στο σκυλάδικο''. Ενώ έβλεπες μέσα δικηγόρους, γιατρούς, δασκάλους... περνούσαν καλά οι άνθρωποι» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.