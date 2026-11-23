Εντός της επόμενης 5ετίας εκτιμάται ότι η ανάπτυξη Κόμβων Ψηφιακής Τεχνολογίας στη

χώρα μας θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη: η απασχόληση δύναται να φτάσει τις ~21.000

θέσεις εργασίας (FTEs), οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDIs) θα ξεπεράσουν τα €1,35 δισ. και οι

εξαγωγές θα αγγίξουν τα ~€567 εκατ.

Ιδιαίτερα σημαντικές αναμένονται να είναι οι αναπτυξιακές προοπτικές και τα

πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα δημιουργήσει για την ελληνική οικονομία η ανάπτυξη των

Ψηφιακών Κόμβων (Digital Hubs). Οι κόμβοι αυτοί λειτουργούν ως οικοσυστήματα

επιχειρηματικής και τεχνολογικής δραστηριότητας προσελκύοντας επενδύσεις,

δημιουργώντας εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις εξαγωγές υπηρεσιών ΤΠΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της νέας μελέτης της Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, με τίτλο «Η Ελλάδα ως κόμβος

ψηφιακής τεχνολογίας», που παρουσιάστηκε στο digital economy forum 2026, μέσα στην

επόμενη πενταετία αναμένεται:

Η δημιουργία περίπου 21.000 θέσεων εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η προσέλκυση πρόσθετων άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους περίπου 1,35 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διεθνή επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας.

Η ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 1,15% σε ετήσια βάση, κατά την περίοδο πλήρους ωρίμανσης των Ψηφιακών Κόμβων (2031–2033), με επίδραση που εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσια από τον προβλεπόμενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των επόμενων ετών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, εκτιμάται ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο

ως ψηφιακής κόμβος σε τρεις τύπους τεχνολογίας που συνδυάζουν την εγχώρια δυνατότητα

και την ελκυστικότητα της παγκόσμιας αγοράς, στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τις ψηφιακές

λύσεις για τη Δημόσια Διοίκηση (GovTech) και την ψηφιακή υγεία και φαρμακευτική

(HealthTech).

Μια επιπλέον εκτίμηση είναι η ανάγκη για κατάρτιση ενιαίου Προγράμματος

Δημιουργίας Κόμβων, εστιασμένο στη μαζική προσέλκυση ταλέντου, τη δημιουργία

εξειδικευμένου Fund και την επιδότηση εθνικών και τοπικών δομών.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η επίδραση των Κόμβων ΤΠΕ στην ελληνική οικονομία προβλέπεται

πολύ σημαντική, με τον αντίκτυπό τους να υπολογίζεται στο +1,12% επί του ΑΕΠ της χώρας

και +11,19% επί του κλάδου ΤΠΕ συνολικά, το 2031.

Στο πλαίσιο της μελέτης, καταγράφονται, επίσης, και τα πιο σημαντικά εμπόδια που

επηρεάζουν την ανάπτυξη των Ψηφιακών Κόμβων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Ειδικότερα, το 82% των επιχειρήσεων θεωρεί τη γραφειοκρατία βασικό ανασταλτικό

παράγοντα για την ανάπτυξη του κλάδου.

Στις σημαντικότερες προκλήσεις περιλαμβάνονται ακόμα το κόστος και η φορολογική επιβάρυνση, το μικρό μέγεθος και ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων, η αποσπασματική διεθνής προβολή της Ελλάδας ως τεχνολογικού προορισμού, η περιορισμένη εγγύτητα σε κεφάλαια ανάπτυξης καθώς και η έλλειψη επαρκούς αριθμού έμπειρων και ανώτερων στελεχών και η δυσκολία προσέλκυσης

εξειδικευμένων ξένων στελεχών.