Ο τρόπος με τον οποίο μιλά ένας άνθρωπος, ακόμη και οι μικρές παύσεις ή οι κινήσεις της γλώσσας και του στόματός του, ενδέχεται να αποκαλύπτουν πρώιμες ενδείξεις αλλαγών στον εγκέφαλο που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να αξιοποιούν όλο και περισσότερο την ομιλία ως δείκτη της κατάστασης της υγείας του εγκεφάλου. Η ιδέα είναι ότι οι αλλαγές στη λειτουργία του μπορεί να επηρεάζουν ανεπαίσθητα τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, πολύ πριν γίνουν αντιληπτές από τον ίδιο τον άνθρωπο ή το περιβάλλον του.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ερευνητές από το Mass General Brigham στη Βοστώνη μελετούν περίπου 130 διαφορετικά χαρακτηριστικά της ομιλίας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν ειδικούς αισθητήρες που τοποθετούνται στη γλώσσα, το μέτωπο, το πηγούνι, τη γνάθο και τα χείλη, καταγράφοντας ακόμη και τις πιο μικρές μυϊκές κινήσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Τα δεδομένα στη συνέχεια αναλύονται με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και συγκρίνονται με γνωστούς βιολογικούς παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι επιστήμονες εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πόσο γρήγορα μιλά κάποιος, πόσο συχνά σταματά για να σκεφτεί, πόσο σύνθετο είναι το λεξιλόγιό του, ποιες διακυμάνσεις παρουσιάζει η φωνή του και πόσο καλά συντονίζονται οι μύες που συμμετέχουν στην ομιλία.

Ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα

Μία από τις συμμετέχουσες στην έρευνα είναι η 76χρονη Ντεμπ, η οποία υποβλήθηκε σε μια σειρά δοκιμασιών για την καταγραφή των χαρακτηριστικών της ομιλίας της. Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να επαναλαμβάνει γρήγορα συγκεκριμένους συνδυασμούς συλλαβών, να διαβάζει προτάσεις αυξανόμενης δυσκολίας, να λέει λέξεις που αρχίζουν από συγκεκριμένα γράμματα και να μετρά αντίστροφα. Σε άλλες δοκιμασίες περιέγραφε εικόνες και προσωπικές της δραστηριότητες, ενώ οι ερευνητές κατέγραφαν τις κινήσεις του στόματος και της γλώσσας της. Η διαδικασία περιλάμβανε ακόμη μάσηση τσίχλας και δημητριακών, ώστε να μετρηθεί ο συντονισμός των μυών που συμμετέχουν στη μάσηση και την κατάποση.

Σε μία από τις μελέτες συμμετείχαν 49 άνθρωποι χωρίς εμφανή προβλήματα στη γνωστική τους λειτουργία. Οι ερευνητές τους κατέταξαν σε ομάδες χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου για Αλτσχάιμερ, με βάση τα επίπεδα μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται με τη νόσο στο αίμα τους, καθώς και την παρουσία μιας γενετικής παραλλαγής που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισής της. Στη συνέχεια, χωρίς να γνωρίζουν σε ποια ομάδα ανήκε κάθε συμμετέχων, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τις ηχογραφήσεις και τα δεδομένα της ομιλίας για να διαπιστώσουν αν ένα υπολογιστικό μοντέλο μπορούσε να αναγνωρίσει σωστά το επίπεδο κινδύνου.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο πέτυχε ποσοστό ακρίβειας έως και 77%, έναντι 47% που κατέγραψαν τα μοντέλα που βασίζονται σε συνηθισμένες γνωστικές δοκιμασίες.

Τι μπορεί να αποκαλύψει ο τρόπος που μιλάμε

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η Ντεμπ επέστρεψε στο εργαστήριο δύο χρόνια μετά την πρώτη αξιολόγησή της για να επαναλάβει τις εξετάσεις. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι έκανε κάπως συχνότερες και μεγαλύτερης διάρκειας παύσεις, ενώ ο μέσος τόνος της φωνής της ήταν ελαφρώς υψηλότερος. Παράλληλα, μειώθηκε η μέγιστη ταχύτητα ορισμένων κινήσεων που σχετίζονται με την ομιλία. Ωστόσο, η γυναίκα εξακολουθούσε να μην παρουσιάζει γνωστική έκπτωση.

Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι τέτοιες μεταβολές μπορεί να συνδέονται με τη φυσιολογική γήρανση, αλλαγές στη φωνή ή την κινητικότητα, αλλά και με υποκείμενες βιολογικές διεργασίες. Αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα: ποιες αλλαγές αποτελούν απλώς μέρος της γήρανσης και ποιες μπορεί να συνδέονται με την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Η έρευνα δεν περιορίζεται, πάντως, στην ταχύτητα και την καθαρότητα της ομιλίας. Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και την ικανότητα κάποιου να περιγράφει σύνθετες καταστάσεις. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που αρχίζει να εμφανίζει γνωστικές δυσκολίες μπορεί να περιγράφει μια εικόνα αναφέροντας απλώς τα αντικείμενα που βλέπει, χωρίς να αντιλαμβάνεται ή να εκφράζει το συναισθηματικό περιεχόμενο της σκηνής.

Πότε θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην πράξη

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ανάλυση της ομιλίας θα μπορούσε μελλοντικά να συμπληρώνει άλλες εξετάσεις, όπως απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου και αιματολογικούς ελέγχους για βιοδείκτες της νόσου Αλτσχάιμερ. Ένα πιθανό σενάριο είναι να χρησιμοποιούνται απλές ηχογραφήσεις από την καθημερινή ομιλία ενός ανθρώπου, οι οποίες θα αναλύονται για να εντοπίζονται σταδιακές μεταβολές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα αξιοποίησης πολλαπλών ηχογραφήσεων των ίδιων ανθρώπων σε βάθος χρόνου. Μια μεμονωμένη ηχογράφηση μπορεί να μην αποκαλύπτει πολλά, όμως η σύγκριση πολλών καταγραφών θα μπορούσε να δείξει αν ο τρόπος ομιλίας κάποιου αλλάζει σταδιακά. Αυτό θα ήταν χρήσιμο τόσο για την παρακολούθηση ατόμων με αυξημένο κίνδυνο όσο και για την αξιολόγηση νέων θεραπειών σε κλινικές δοκιμές.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάλυση της ομιλίας δεν μπορεί σήμερα να αντικαταστήσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Θα μπορούσε, όμως, στο μέλλον να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο που θα βοηθά τους επιστήμονες να εντοπίζουν νωρίτερα αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους.