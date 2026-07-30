Μελέτη καταρρίπτει πέντε διατροφικούς μύθους για τις γυναίκες που γυμνάζονται

Οι γυναίκες που γυμνάζονται συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν καταιγισμό συμβουλών για το τι πρέπει να τρώνε πριν και μετά την γυμναστική ή πόσο νερό να καταναλώνουν κατά τη διάρκεια. Στα social media κυκλοφορούν καθημερινά ισχυρισμοί ότι οι γυναίκες χρειάζονται εντελώς διαφορετικές διατροφικές στρατηγικές από τους άνδρες, από το να αποφεύγουν την προπόνηση με άδειο στομάχι μέχρι να ακολουθούν ειδικά πρωτόκολλα ενυδάτωσης ανάλογα με τη φάση του κύκλου τους.

Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση όμως δείχνει ότι πολλοί από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν στηρίζονται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, ενώ υπάρχουν πραγματικές διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στη φυσιολογία και στις ορμόνες, πολλές δημοφιλείς συμβουλές στο διαδίκτυο παρουσιάζουν υπεραπλουστευμένες ή υπερβολικές εκδοχές των επιστημονικών ευρημάτων.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε από το Cambridge University Press, εξέτασε τέσσερις από τους πιο διαδεδομένους ισχυρισμούς σχετικά με τη διατροφή των ενεργών γυναικών: την προπόνηση νηστικές, την ενυδάτωση, την κατανάλωση υδατανθράκων και το κατάλληλο timing της πρωτεΐνης.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, δηλαδή συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν προηγούμενες μελέτες πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Όπως σημειώνουν, η έρευνα γύρω από τις γυναίκες αθλήτριες παραμένει περιορισμένη σε σύγκριση με αυτή που αφορά τους άνδρες, γεγονός που επιτρέπει την εξάπλωση συμβουλών χωρίς επαρκή επιστημονική βάση.

Η προπόνηση με άδειο στομάχι δεν φαίνεται να είναι επικίνδυνη για όλες τις γυναίκες

Ένας από τους πιο διαδεδομένους ισχυρισμούς στα social media είναι ότι οι γυναίκες δεν πρέπει ποτέ να γυμνάζονται χωρίς να έχουν φάει, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ορμόνες τους, τον μεταβολισμό τους ή ακόμη και την αναπαραγωγική τους υγεία. Οι διαθέσιμες μελέτες, όμως, δείχνουν ότι οι υγιείς γυναίκες μπορούν να κάνουν προπόνηση σε κατάσταση νηστείας χωρίς να προκαλούνται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, αρκεί να καλύπτουν συνολικά τις ενεργειακές τους ανάγκες μέσα στην ημέρα.

Σε έρευνες όπου γυναίκες ακολούθησαν προγράμματα προπόνησης υψηλής έντασης ή ασκήσεις με βάρη, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην απώλεια λίπους, στη μυϊκή ανάπτυξη ή στη δύναμη ανάμεσα σε όσες έτρωγαν πριν την άσκηση και σε όσες προπονούνταν νηστικές. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως η νηστική προπόνηση είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Για απαιτητικές προπονήσεις, αγώνες ή περιόδους έντονης άσκησης, η πρόσληψη ενέργειας πριν την άσκηση μπορεί να βελτιώσει την απόδοση. Επίσης, γυναίκες που δεν λαμβάνουν αρκετές θερμίδες συνολικά μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα, αν επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον οργανισμό τους.

Δεν χρειάζονται ειδικές οδηγίες ενυδάτωσης ανάλογα με τον κύκλο

Ένας ακόμη δημοφιλής ισχυρισμός είναι ότι οι ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου αλλάζουν τόσο πολύ τις ανάγκες σε νερό, ώστε οι γυναίκες χρειάζονται διαφορετικές στρατηγικές ενυδάτωσης ανάλογα με τη φάση του κύκλου τους. Οι ορμόνες πράγματι επηρεάζουν ορισμένες λειτουργίες του οργανισμού, όπως τη θερμοκρασία του σώματος και την κατακράτηση υγρών. Ωστόσο, οι μελέτες που εξετάστηκαν δεν έδειξαν ότι αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε σημαντικές διαφορές στην πραγματική κατάσταση ενυδάτωσης κατά την άσκηση.

Σε δοκιμές όπου γυναίκες ασκήθηκαν σε θερμό περιβάλλον σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου τους, οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στην απώλεια ιδρώτα, στην ανάγκη για νερό ή στα επίπεδα αφυδάτωσης. Το συμπέρασμα είναι ότι η ενυδάτωση πρέπει να προσαρμόζεται κυρίως στις πραγματικές ανάγκες κάθε ατόμου: στην ένταση της άσκησης, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, στη διάρκεια της προπόνησης και στην ποσότητα ιδρώτα που χάνει κάθε αθλητής.

Υδατάνθρακες και πρωτεΐνη: λιγότεροι μύθοι, περισσότερη εξατομίκευση

Στα social media συχνά υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες χρειάζονται διαφορετικές ποσότητες υδατανθράκων από τους άνδρες ή ότι πρέπει να αλλάζουν την πρόσληψή τους ανάλογα με τη φάση του κύκλου. Η επιστημονική εικόνα όμως είναι πιο σύνθετη. Παρότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι άνδρες και γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά «καύσιμα» κατά την άσκηση, οι διαφορές επηρεάζονται περισσότερο από παράγοντες όπως η φυσική κατάσταση, η ένταση της άσκησης και η σύσταση του σώματος.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι μια γυναίκα πρέπει να αλλάζει δραστικά την κατανάλωση υδατανθράκων ανάλογα με τον κύκλο της. Για παρατεταμένη άσκηση, ειδικά πάνω από μία ώρα, οι υδατάνθρακες φαίνεται να βοηθούν την απόδοση ανεξάρτητα από το φύλο. Παρόμοια εικόνα υπάρχει και για την πρωτεΐνη. Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους είναι ότι οι γυναίκες πρέπει να καταναλώνουν πρωτεΐνη ακριβώς πριν ή μέσα σε συγκεκριμένα λεπτά μετά την προπόνηση για να χτίσουν μυς. Όμως η ανασκόπηση δείχνει ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η συνολική ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης και όχι το ακριβές timing. Η λεγόμενη «αναβολική περίοδος» μετά την άσκηση φαίνεται να διαρκεί πολύ περισσότερο από όσο πίστευαν παλαιότερα.

Η εξατομίκευση είναι πιο σημαντική από τους γενικούς κανόνες

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι πολλές διατροφικές συμβουλές που απευθύνονται ειδικά σε ενεργές γυναίκες στα social media δεν έχουν ισχυρή επιστημονική υποστήριξη. Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι δεν υπάρχει μία διατροφική στρατηγική που να ταιριάζει σε όλες. Οι ανάγκες κάθε γυναίκας εξαρτώνται από τον στόχο της, το είδος της άσκησης, την ενεργειακή της κατάσταση, το περιβάλλον και τη συνολική διατροφή της.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν επίσης, ότι, καθώς η έρευνα για τις γυναίκες αθλήτριες συνεχίζει να διευρύνεται, είναι σημαντικό τα νέα δεδομένα να μεταφέρονται με απλό και σωστό τρόπο, ώστε να μην καλύπτεται το κενό από συμβουλές που βασίζονται περισσότερο στο μάρκετινγκ παρά στην επιστήμη.