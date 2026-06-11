Μελέτη: Οι χυμοί φρούτων μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης

Θα μπορούσε ένα ποτήρι χυμού ή smoothie να ενταχθεί στην καθημερινή σύσταση για «5 [φρούτα/λαχανικά] την ημέρα», διευκολύνοντας τους ανθρώπους ώστε να τρώνε τις συνιστώμενη ποσότητα; Το εν λόγω ερώτημα εξέτασε μια νέα μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δημοσιεύθηκε στο στο British Journal of Nutrition. Τη σχετική έρευνα επέβαλε το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων και μικρότερη συνολική θνησιμότητα, ενώ ταυτόχρονα πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να καλύψουν καθημερινά τις συνιστώμενες ποσότητες –στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο περίπου το 17% των ενηλίκων πετυχαίνει τον στόχο των «5 την ημέρα».

Πώς έγινε η μελέτη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή 42 υγιών ενηλίκων ηλικίας 18–65 ετών που συνήθως κατανάλωναν λιγότερες από δύο μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα και οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία για τέσσερις εβδομάδες στις εξής τρεις ομάδες:

Ομάδα ελέγχου: Συνέχισε τη συνηθισμένη διατροφή της.

Ομάδα φρούτων και λαχανικών (FV): Κλήθηκε να φτάσει τις «5 την ημέρα» καταναλώνοντας μόνο ολόκληρα φρούτα και λαχανικά.

Ομάδα φρούτων, λαχανικών και χυμού (FV + FJ): Ακολούθησε τον ίδιο στόχο, αλλά μία από τις ημερήσιες μερίδες μπορούσε να προέρχεται από 150 ml χυμού ή smoothie χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

Και οι δύο ομάδες παρέμβασης έλαβαν ενημερωτικό υλικό και οικονομική υποστήριξη για την αγορά φρούτων και λαχανικών, ώστε να μειωθεί το κόστος ως εμπόδιο.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Αύξηση κατανάλωσης 6,6–8,9 μερίδες/ημέρα στις ομάδες παρέμβασης, έναντι 2,5 στην ομάδα ελέγχου.

Στόχος «5 την ημέρα»: 100% της ομάδας FV και περίπου 79% της FV + FJ πέτυχαν τον στόχο στο τέλος της μελέτης.

Διάθεση: λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης στην ομάδα FV + FJ σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Οι χυμοί δεν αντικατέστησαν πλήρως τα φρούτα

Ένα ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι οι συμμετέχοντες που μπορούσαν να καταναλώνουν χυμό δεν έτρωγαν λιγότερα φρούτα συνολικά. Η συνολική πρόσληψη φρούτων και λαχανικών αυξήθηκε σημαντικά και στις δύο ομάδες παρέμβασης. Η διαφορά προήλθε κυρίως από μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και, στην ομάδα FV + FJ, από την επιπλέον κατανάλωση χυμού ή smoothie.

Τι συνέβη με τη ζάχαρη;

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η ομάδα που κατανάλωνε χυμό είχε υψηλότερη πρόσληψη «ελεύθερων σακχάρων», δηλαδή σακχάρων που βρίσκονται στους χυμούς και στα smoothies. Ωστόσο, η συνολική πρόσληψη ενέργειας δεν αυξήθηκε και δεν καταγράφηκαν δυσμενείς μεταβολές σε δείκτες μεταβολικής υγείας κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων. Επομένως, οι χυμοί φρούτων μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας στρατηγικής αύξησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, αλλά η ποσότητα παραμένει σημαντική. Οι συμμετέχοντες συχνά ξεπερνούσαν το προτεινόμενο όριο των 150 ml την ημέρα, γι’ αυτό και οι ερευνητές εφιστούν την προσοχή, γιατί αυτό θα μπορούσε να αυξήσει περισσότερο την πρόσληψη σακχάρων.

Βελτίωση της διάθεσης

Η ομάδα που κατανάλωνε φρούτα, λαχανικά και χυμό παρουσίασε χαμηλότερες βαθμολογίες σε ερωτηματολόγιο καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα που κατανάλωνε μόνο ολόκληρα φρούτα και λαχανικά έδειξε επίσης τάση βελτίωσης, αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μελέτη δεν σχεδιάστηκε ειδικά για να εξετάσει την ψυχική υγεία, επομένως τα αποτελέσματα θεωρούνται διερευνητικά.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ένταξη ενός μικρού ποτηριού χυμού ή smoothie στις συστάσεις για τα «5 την ημέρα» μπορεί να βοηθήσει άτομα με χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών να αυξήσουν την πρόσληψή τους. Βραχυπρόθεσμα, δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στους δείκτες υγείας που μετρήθηκαν, ενώ υπήρχε ένδειξη για πιθανά οφέλη και στη διάθεση. Βέβαια, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες, τονίζουν οι ερευνητές, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτά τα αποτελέσματα διατηρούνται και αν οδηγούν σε μετρήσιμα οφέλη για την υγεία σε βάθος χρόνου.