Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι με ιστορικό καρδιοπάθειας που κοιμούνται εννέα ή περισσότερες ώρες την ημέρα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, τόσο από καρδιαγγειακά όσο και από άλλες αιτίες. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η διάρκεια του ύπνου μπορεί να αποτελεί μια χρήσιμη ένδειξη για τη γενικότερη κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Ο ύπνος θεωρείται βασικό στοιχείο της καλής υγείας της καρδιάς. Η διάρκειά του, ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί στον ίδιο βαθμό σε ανθρώπους που έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποια καρδιοπάθεια. Μια νέα έρευνα επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στις ώρες ύπνου και τη μακροχρόνια επιβίωση ανθρώπων με προβλήματα στην καρδιά.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι όσοι κοιμούνται εννέα ώρες ή περισσότερο έχουν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να πεθάνουν μέσα στα επόμενα χρόνια, σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνται επτά έως οκτώ ώρες. Η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε τόσο στους θανάτους από καρδιακά αίτια όσο και σε εκείνους που οφείλονταν σε άλλες παθήσεις.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε στοιχεία από 3.287 ενήλικες στις ΗΠΑ που είχαν ιστορικό καρδιοπάθειας και συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Υγείας (National Health Interview Survey) του 2004. Οι πληροφορίες αυτές συνδέθηκαν με τα εθνικά αρχεία θανάτων, ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία των συμμετεχόντων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Με αυτόν τον τρόπο, η παρακολούθηση κάλυψε μια περίοδο περίπου 15 ετών. Οι συμμετέχοντες είχαν ερωτηθεί πόσες ώρες κοιμούνταν κατά μέσο όρο μέσα σε ένα 24ωρο. Με βάση τις απαντήσεις τους, χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: όσους κοιμούνταν έξι ώρες ή λιγότερο, όσους κοιμούνταν επτά έως οκτώ ώρες και όσους κοιμούνταν εννέα ώρες ή περισσότερο.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν πόσοι από τους συμμετέχοντες πέθαναν κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης και ποιες ήταν οι αιτίες θανάτου. Παράλληλα, έλαβαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η σωματική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος, η υπέρταση και ο διαβήτης.

Αυτό ήταν σημαντικό, καθώς οι επιστήμονες ήθελαν να εξετάσουν εάν η διάρκεια του ύπνου συνδέεται με τον κίνδυνο θανάτου ακόμη και όταν συνυπολογίζονται άλλες γνωστές επιβαρυντικές παράμετροι.

Επιπλέον, πραγματοποίησαν διαφορετικές αναλύσεις για να ελέγξουν εάν τα ευρήματα παρέμεναν σταθερά. Για παράδειγμα, επανέλαβαν τους υπολογισμούς αποκλείοντας όσους πέθαναν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια, ώστε να περιορίσουν το ενδεχόμενο κάποια ήδη σοβαρή ασθένεια να είχε επηρεάσει τόσο τις ώρες ύπνου όσο και την επιβίωσή τους. Εξέτασαν επίσης ξεχωριστά ανθρώπους με διαφορετικές μορφές καρδιοπάθειας.

Πάνω από 50% υψηλότερος ο κίνδυνος για όσους κοιμούνται πολλές ώρες

Στα 15 χρόνια που διήρκεσε η παρακολούθηση, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες έχασαν τη ζωή τους. Συγκεκριμένα, το 49,4% των ανθρώπων που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη πέθανε. Το 16,7% του συνολικού δείγματος κατέληξε από αιτίες που σχετίζονταν με την καρδιά, ενώ το 32,6% πέθανε από άλλες αιτίες. Η σύγκριση των τριών ομάδων έδειξε ότι όσοι κοιμούνταν τουλάχιστον εννέα ώρες την ημέρα είχαν σαφώς χειρότερη πρόγνωση. Σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνταν επτά έως οκτώ ώρες, εμφάνιζαν 51% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος θανάτου από καρδιακά αίτια ήταν αυξημένος κατά 53%, ενώ ο κίνδυνος θανάτου από άλλες αιτίες ήταν υψηλότερος κατά 50%. Οι διαφορές αυτές παρέμειναν ακόμη και αφού οι ερευνητές συνυπολόγισαν τους υπόλοιπους παράγοντες υγείας και τρόπου ζωής. Αντίθετα, η σύντομη διάρκεια ύπνου, δηλαδή έξι ώρες ή λιγότερο, δεν παρουσίασε αντίστοιχα σταθερή σχέση με τη θνησιμότητα. Αρχικά φάνηκε να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από μη καρδιακά αίτια, όμως η συσχέτιση εξασθένησε όταν οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη και άλλες παραμέτρους.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα προέκυψε όταν οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στις ώρες ύπνου και τη θνησιμότητα ως μια συνεχή διαδικασία, αντί να περιοριστούν στις τρεις κατηγορίες. Διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος δεν αυξανόταν με τον ίδιο τρόπο σε όλο το εύρος της διάρκειας του ύπνου. Οι χαμηλότερες εκτιμώμενες πιθανότητες θανάτου καταγράφηκαν περίπου στις έξι έως επτά ώρες ύπνου την ημέρα. Συγκεκριμένα, το σημείο με τον χαμηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο ήταν στις 6,5 ώρες για τη συνολική θνησιμότητα, στις έξι ώρες για τους θανάτους από καρδιακά αίτια και στις 6,8 ώρες για τους θανάτους από άλλες αιτίες.

Ο παρατεταμένος ύπνος μπορεί να αποτελεί ένδειξη υποκείμενων προβλημάτων

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από τα ευρήματα είναι γιατί οι πολλές ώρες ύπνου συνδέονται με χειρότερη πρόγνωση στους ανθρώπους με καρδιοπάθεια. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η απάντηση ενδέχεται να βρίσκεται σε προβλήματα υγείας που δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν ή να αποτυπωθούν στις συνήθεις ιατρικές εξετάσεις. Για παράδειγμα, η ανάγκη για περισσότερο ύπνο μπορεί να σχετίζεται με μειωμένη φυσική κατάσταση, χρόνια φλεγμονή, κατάθλιψη, διαταραχές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου ή την παρουσία περισσότερων από μίας χρόνιων παθήσεων. Επιπλέον, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να λαμβάνουν πολλά φάρμακα ή να αντιμετωπίζουν επιδείνωση της γενικότερης κατάστασης της υγείας τους, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολλές ώρες ύπνου ενδέχεται να αντανακλούν μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι η διάρκεια του ύπνου αξίζει να λαμβάνεται υπόψη στην παρακολούθηση των ανθρώπων με καρδιοπάθεια. Οι εννέα ή περισσότερες ώρες ύπνου δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ότι κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα, μπορούν όμως να αποτελέσουν αφορμή για μια πιο προσεκτική αξιολόγηση της υγείας του.