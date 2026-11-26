Δεν χρειάζεται πάντα μια ακραία άποψη για να στοχοποιηθεί ένας άνθρωπος. Μερικές φορές αρκεί ένας παραπλανητικός τίτλος και μια κοινοποίηση». Με αφορμή τη συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύνδεση της ρητορικής μίσους με την υποκίνηση βίας στην Ευρώπη, η ευρωβουλευτής της ΝΔ και συντονίστρια της Επιτροπής FEMM για το ΕΛΚ, Ελεονώρα Μελέτη, μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία διαδικτυακής στοχοποίησης. Αποκάλυψε ότι, μετά από προηγούμενη παρέμβασή της στην ολομέλεια, δέχθηκε χιλιάδες υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, ενώ ακόμη και η διεύθυνση της κατοικίας της δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

«Ψόφα, μωρή», «Να σαπίσεις ολόκληρη από καρκίνο», «Να σου φέρουν το παιδί σου σε σακούλα». Αυτά είναι μερικά μόνο από τα χιλιάδες μηνύματα που έλαβα πριν από λίγες εβδομάδες, μετά από μια παρέμβασή μου εδώ, στην ολομέλεια, κατά την οποία δεν πρόσβαλα κανέναν απολύτως. Κάποιος, όμως, απομόνωσε μια φράση με την οποία διαφωνούσε πολιτικά, και την έστειλε στα sites, καλώντας τα να με «τιμωρήσουν» γι’ αυτό που είπα. Λίγο αργότερα, η διεύθυνση του σπιτιού μου κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο ενώ με δημόσιες αναρτήσεις ανώνυμα προφίλ καλούσαν αντιεξουσιαστικές οργανώσεις να με «αναλάβουν», είπε μεταξύ άλλων η ευρωβουλευτής.

Η Ελεονώρα Μελέτη ανέδειξε τον επικίνδυνο μηχανισμό μέσα από τον οποίο η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να μετατραπεί σε προσωπική στοχοποίηση, όταν η ουσιαστική αντιπολίτευση δίνει τη θέση της στην αποσπασματική παρουσίαση δηλώσεων και στην πολιτική προπαγάνδα. Όπως τόνισε, ακόμη και μια πολιτική διαφωνία μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη διαστρέβλωση της αλήθειας, τη δημιουργία παραπλανητικών τίτλων και την αναπαραγωγή τους από τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η κριτική, ακόμα κι η πιο σκληρή, έχει το δικαίωμα να γίνεται πάνω σε μια ολόκληρη αλήθεια», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη στοχοποίηση και την υποκίνηση μίσους.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη άρσης της ανωνυμίας στο διαδίκτυο που τροφοδοτεί την ατιμωρησία: «Έχουμε αργήσει. Όχι για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα εδώ. Αλλά έχουμε αργήσει για να κάνουμε όσα πρέπει ακριβώς για να την τελειώσουμε μια για πάντα».