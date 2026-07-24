Μελέτη συνδέει την υψηλή κατανάλωση κοτόπουλου με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από ορισμένους καρκίνους

Μια ιταλική μελέτη προκαλεί συζήτηση γύρω από την κατανάλωση πουλερικών, καθώς τα ευρήματά της δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωση κοτόπουλου ενδέχεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνους του πεπτικού συστήματος.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα που κατανάλωναν περισσότερα από 300 γραμμάρια πουλερικών την εβδομάδα – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερις μερίδες – εμφάνιζαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνους του πεπτικού, σε σύγκριση με όσους έτρωγαν πολύ μικρότερες ποσότητες.

Η έρευνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέχρι σήμερα τα πουλερικά θεωρούνταν γενικά μια πιο υγιεινή εναλλακτική σε σχέση με το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας, τα οποία έχουν ήδη συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Δες τι ακριβώς έδειξε η μελέτη, πώς πραγματοποιήθηκε, ποιοι είναι οι περιορισμοί της και τι σημαίνουν τα ευρήματα για την κατανάλωση κοτόπουλου στην καθημερινή διατροφή σου.