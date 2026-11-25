Μια πιθανή νέα διάσταση στη δράση των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας εξετάζει επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science. Οι ερευνητές διερευνούν κατά πόσο θεραπείες όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2, μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη λειτουργία του εγκεφάλου και να περιορίσουν τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης.

Το ενδιαφέρον για αυτή την πιθανότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς πληθαίνουν τα στοιχεία που συνδέουν τη μεταβολική υγεία με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2 και οι διαταραχές στην κυκλοφορία του αίματος συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων στη μνήμη, στην προσοχή και σε άλλες νοητικές λειτουργίες. Παράλληλα, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η χρόνια φλεγμονή θεωρούνται πιθανοί μηχανισμοί μέσω των οποίων οι μεταβολικές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον εγκέφαλο.

Τι δείχνουν οι μελέτες για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Μεγάλες μελέτες παρακολούθησης ασθενών, καθώς και αναλύσεις δεδομένων από κλινικές δοκιμές και ιατρικά μητρώα, έχουν δείξει ότι τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 εμφανίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις χαμηλότερα ποσοστά άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με όσους λαμβάνουν άλλες θεραπείες. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η βελτίωση της μεταβολικής υγείας συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου μελλοντικής γνωστικής έκπτωσης. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μελέτες δεν αποδεικνύουν ότι στα φάρμακα αυτά οφείλεται η μείωση του κινδύνου. Οι άνθρωποι που λαμβάνουν διαφορετικές θεραπείες μπορεί να έχουν διαφορετική κατάσταση υγείας, βαρύτητα διαβήτη ή άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας.

Στη μελέτη ELAD, οι ερευνητές εξέτασαν τη δράση της λιραγλουτίδης σε 204 ασθενείς με ήπια έως μέτρια νόσο Αλτσχάιμερ, για διάστημα 52 εβδομάδων. Η θεραπεία δεν πέτυχε τον βασικό στόχο της, που ήταν να διατηρήσει τον μεταβολισμό της γλυκόζης στον εγκέφαλο. Καταγράφηκαν ορισμένες θετικές ενδείξεις σε επιμέρους δοκιμασίες εκτελεστικών λειτουργιών και σε απεικονιστικές εξετάσεις, αλλά αυτές δεν συνοδεύτηκαν από σαφή βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας των ασθενών.

Ακόμη πιο σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα των μελετών EVOKE και EVOKE+, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 3.808 άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή ή ήπια άνοια λόγω Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες έλαβαν από το στόμα σεμαγλουτίδη ή εικονικό φάρμακο για 104 εβδομάδες. Η σεμαγλουτίδη δεν κατάφερε να επιβραδύνει τη γνωστική επιδείνωση ούτε να διατηρήσει καλύτερα την ικανότητα των ασθενών να ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ανάγκες. Παρότι παρατηρήθηκαν μεταβολές σε ορισμένους βιολογικούς δείκτες που σχετίζονται με τη νόσο, αυτές δεν μεταφράστηκαν σε ουσιαστικό κλινικό όφελος. Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι μια θεραπεία μπορεί να επηρεάζει βιολογικές διεργασίες που σχετίζονται με μια ασθένεια, χωρίς απαραίτητα να βελτιώνει την κατάσταση του ασθενούς.

Ο ρόλος των νέων φαρμάκων και τα ερωτήματα που παραμένουν

Η επιστημονική ανασκόπηση εξετάζει επίσης νεότερες θεραπείες που ενεργοποιούν περισσότερους από έναν ορμονικούς μηχανισμούς. Εκτός από την GLP-1, οι ερευνητές μελετούν τον ρόλο της GIP, της γλυκαγόνης και της αμυλίνης, ορμονών που συμμετέχουν στη ρύθμιση της όρεξης, του σακχάρου και της ενεργειακής ισορροπίας. Ορισμένες από αυτές τις ουσίες έχουν παρουσιάσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε πειράματα με ζώα, στα οποία καταγράφηκαν βελτιώσεις στη μνήμη και ενδείξεις προστασίας των νευρικών κυττάρων.

Ένα ακόμη ερώτημα είναι αν οι θεραπείες αυτές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση σε υγιείς ανθρώπους χωρίς παχυσαρκία ή διαβήτη. Μέχρι στιγμής, τα σχετικά στοιχεία προέρχονται κυρίως από πειράματα σε ζώα. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η διατήρηση των νοητικών λειτουργιών σε ανθρώπους με αυξημένο μεταβολικό κίνδυνο αποτελεί πιο ρεαλιστικό στόχο από τη βελτίωση των επιδόσεων σε άτομα με ήδη φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η μεγάλη απώλεια βάρους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ηλικιωμένους και ευάλωτους ασθενείς, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από απώλεια μυϊκής μάζας, ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ή αφυδάτωση. Αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις μελλοντικές μελέτες.

Το βασικό συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι ότι τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας επηρεάζουν βιολογικές διεργασίες που συνδέονται με την υγεία του εγκεφάλου, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν αξιόπιστη προστασία απέναντι στη γνωστική έκπτωση. Οι ενδείξεις πως ενδέχεται να μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας σε άτομα με μεταβολικές διαταραχές χρειάζονται επιβεβαίωση, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση της ήδη εγκατεστημένης νόσου Αλτσχάιμερ.