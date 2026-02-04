Μελέτη της Οξφόρδης αποκαλύπτει το κοινό ψυχολογικό γνώρισμα των πραγματικά ευγενικών ανθρώπων

Η καλοσύνη συγκαταλέγεται στα πιο πολύτιμα ανθρώπινα γνωρίσματα και θεωρείται βασικός πυλώνας των κοινωνικών σχέσεων. Δεν αφορά μόνο τη συμπεριφορά, αλλά και την εσωτερική στάση με την οποία κάποιος σχετίζεται με τους γύρω του. Στην πράξη, όμως, δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνει κανείς την αυθεντική ευγένεια από εκείνη που εκδηλώνεται για λόγους εικόνας ή προσωπικού οφέλους. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους που δείχνουν τυπικά ευγενικοί – με χαμόγελα, κομπλιμέντα ή μικρές χειρονομίες – χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι εκφράζουν γνήσια καλοπροαίρετη διάθεση.

Δες ποιο είναι το ψυχολογικό στοιχείο που, σύμφωνα με τη μελέτη, ξεχωρίζει την αληθινή καλοσύνη από την επιφανειακή ευγένεια.