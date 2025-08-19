Μελέτης Ηλίας: «Πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική διέξοδος, αν κάτι δεν πάει καλά»

Ο Μελέτης Ηλίας που σύντομα θα τον δούμε και πάλι στην κωμική σειρά του ALPHA «Το σόι σου» ξέρει πολύ καλά πόσο σκληρός είναι ο καλλιτεχνικός χώρος, όχι μόνο για τα νέα παιδιά που τώρα βγαίνουν στο επάγγελμα, αλλά και για τους πιο… φτασμένους, αφού η ανεργία δεν κάνει διακρίσεις!

Ο ηθοποιός μίλησε στην εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία για την ανασφάλεια που νιώθει ένας καλλιτέχνης. «Η επαγγελματική ανασφάλεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς του ηθοποιού. Αυτό από το 2010 και μετά έχει ενταθεί περισσότερο. Πλέον ανά τέσσερις μήνες οι ηθοποιοί αναζητούν εργασία ξανά και ξανά.

«Νιώθω πλέον προνομιούχος»

Υπάρχει τρομερή ανεργία στον καλλιτεχνικό χώρο. Κακά τα ψέματα, όταν βγαίνουν από τις δραματικές σχολές πάνω από 400 ηθοποιοί κάθε χρόνο, φανταστείτε τι γίνεται γύρω μας. Πόσο δύσκολο είναι για τα νέα παιδιά να βρουν δουλειά ως ηθοποιοί.

Από τη μεριά μου, ωστόσο, στάθηκα τυχερός, μπορεί να ήταν δύσκολα και για μένα τα πράγματα στην αρχή, αλλά νιώθω πλέον προνομιούχος, γιατί έχω παίξει και σε πολύ καλές και επιτυχημένες σειρές μυθοπλασίας και σε ωραία θεατρικά έργα, αλλά και σε εξαιρετικές κινηματογραφικές ταινίες.

Πάντα προσπαθώ να έχω δουλειά και στο θέατρο και στην τηλεόραση, να υπάρχει μια εναλλακτική διέξοδος, αν κάτι δεν πάει καλά, καθώς τα έξοδα τρέχουν, έχεις παιδιά, οικογένεια, υποχρεώσεις».