Μέλη του Ρουβίκωνα ύψωσαν πανό μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη - 20 προσαγωγές

Στο κέντρο της Αθήνας, μέλη της αναρχικής συλλογικότητας Ρουβίκωνας προκάλεσαν αναστάτωση, σηκώνοντας πανό μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με αποτέλεσμα περίπου 20 προσαγωγές από τις Αρχές.

Ειδικότερα, πριν από λίγη ώρα, περίπου 20 μέλη του Ρουβίκωνα προσαχθήκαν από την αστυνομία, μετά την ενέργειά τους μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μπροστά στη Βουλή.

Τα μέλη σήκωσαν πανό που έγραφε: «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες», προκαλώντας την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και την προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή.