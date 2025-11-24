Μελία Κράιλινγκ: «Δεν μπορούμε να ξεφορτωθούμε την πατριαρχία επειδή είμαστε φεμινίστριες»

Η Μελία Κράιλινγκ μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για τους “Πανθέους” και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στο διαδίκτυο για τον ρόλο της Μάρμως, αλλά και για το γεγονός πως παρά το ότι η κοινωνία - θεωρητικά- πάει μπροστά ακούγονται ακόμα εκείνες οι φωνές που λένε πως οι γυναίκες μπορούν να υπάρχουν μόνο μέσα από έναν γάμο! «Με έβριζαν όπως την Κάτια Δανδουλάκη όταν είχε πρωτοκάνει τον ρόλο, απλά online. “Πόρνη, που αφήνεις τον καλό σύζυγο για τον εραστή σου” και τέτοια.

Είναι αστείο που δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα τόσα χρόνια μετά. Η πατριαρχία είναι μεγάλο θέμα. Έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνουμε όλοι στην κοινωνία, έχει διεισδύσει στην ανθρωπότητα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ξεφορτωθούμε επειδή αποφασίσαμε να είμαστε φεμινίστριες. Το γεγονός ότι μια ανύπαντρη γυναίκα δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη των άλλων έχει να κάνει με τη δική της αντοχή, όχι με το ότι δεν υπάρχει κριτική. Απλώς δεν είναι πλέον κραυγαλέος ο τρόπος που την εκφράζουν. Αν φύγεις από το κέντρο της πόλης ή και σε πιο συντηρητικές οικογένειες, θα δεις ότι το άγχος για το πώς θα αποκατασταθεί μια γυναίκα είναι εκεί, λες και δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν παντρευτεί. Αρχίζουν και σε ρωτάνε συνέχεια “εσύ πότε θα παντρευτείς;”».

Διάσημοι σταρ

Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός μίλησε για τις γνωριμίες που έκανε με τους σταρ που βρέθηκαν στον δρόμο της. «Ο Τζέρεμι Άιρονς είναι εκπληκτικός. Δεν κατάλαβε από την αρχή ότι είμαι Ελληνίδα γιατί έχω την ικανότητα να μην δείχνω από πού είμαι. Κάποια στιγμή του το είπα και εκείνος μου έλεγε πόσο αγαπάει τη χώρα μας και πόσο του αρέσει η Πάτμος. Σπουδαίος καλλιτέχνης και άνθρωπος. Ξέρεις, πολλές φορές με ρωτάνε τι ρόλο παίζει η τύχη και σκέφτομαι πως δεν έχει να κάνει με το αν σου τύχει μια ακρόαση, αλλά περισσότερο με τις συνθήκες. Εκεί στάθηκα τυχερή. Σε αυτή την πρώτη μου δουλειά έτυχε να συναντηθώ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους και επαγγελματίες, όπως ο Νιλ Τζόρνταν, που μόλις του είχαν δώσει βραβείο στις Νύχτες Πρεμιέρας. Ένας καταπληκτικός Ιρλανδός σκηνοθέτης, που είχε κάνει και το “Συνέντευξη με έναν βρικόλακα”.

Στο Λος Άντζελες δεν ζούσα στις γειτονιές που μένουν οι διάσημοι, δεν είχα τόσα χρήματα. Ζούσα σε καλλιτεχνικές γειτονιές, με μουσικούς που περιοδεύουν, με σεναριογράφους, για μένα αυτό ήταν το ωραίο. Την Κιμ Κατράλ γνώρισα καλά, είναι υπέροχη, φανταστική. Δεν θα με ενδιέφερε να μένω δίπλα στη βίλα ενός σταρ γιατί δεν θα έβλεπα και τίποτα! Ήθελα να βουτήξω μέσα στον καλλιτεχνικό κόσμο, ήταν όλο αυτό πανέμορφο για μένα, τεράστια έμπνευση. Στο Λος Άντζελες υπάρχει μια ενέργεια όπου όλοι κάπως σε ενθαρρύνουν. Δεν πάνε να σου κόψουν τα φτερά, δεν θα σου πουν “έλα, μωρέ, ποιος νομίζεις ότι είσαι που θα πας και σε οντισιόν”, αντιθέτως, θα σου πουν: “Ουάου, έκλεισες διαφημιστικό για μπύρα; Σούπερ, πάμε να πιούμε ένα ποτό να το γιορτάσουμε”. Υπάρχει ζήλια και ανταγωνισμός, άνθρωποι είμαστε, αλλά υπάρχει κυρίως ένα ενθαρρυντικό κλίμα».