Μελίνα Ασλανίδου: «Έχω οδηγήσει έχοντας πιει 1-2 ποτά, το ’χω μετανιώσει - Καλύτερα να με έπιαναν»

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην εκπομπή “Happy day” και με αφορμή την πρόσφατη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ αποκάλυψε τη φορά που κι εκείνη είχε κάτσει πίσω από το τιμόνι έχοντας πιει ένα ποτό παραπάνω. «Αν κάποιος συλληφθεί χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είναι θέμα ότι του χαλάει τη δημόσια εικόνα, είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι δημόσιο πρόσωπο ή όχι, είναι θέμα ανθρώπου. Είναι το ίδιο πράγμα, κάνει κακό στον εαυτό του ένας άνθρωπος άμα το κάνει αυτό.

Στο παρελθόν είχα οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ. Έλεγα: “ένα - δύο ποτά ήπια, σιγά, θα οδηγήσω, θα πάω στο σπίτι μου”. Ξέρεις πόσο το έχω μετανιώσει; Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο, για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Να με έπιαναν! Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι. Αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;».

Γυμναστική και… ατασθαλίες

«Κάνω γυμναστική πολύ, πολύ όμως. Είμαι ένα παιδί που μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική. Μου αρέσει πάρα πολύ να φροντίζω το πνεύμα μου, την ψυχή μου και το σώμα μου. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Η αγαπημένη μου ατασθαλία όμως είναι κρέπα με σοκολάτα! Άμα δεις παιδικές μου φωτογραφίες, είχα κάτι μάγουλα έτσι κόκκινα.

Ήταν πάντα κόκκινα τα μάγουλα μου γιατί τρώγαμε πάρα πολύ στην οικογένεια. Κι εγώ και τα αδέρφια μου, ήμασταν φαγανά παιδάκια. Μάλιστα μας μάθανε και οι γονείς μας, ο μπαμπάς μου κυρίως, ότι όταν σου δίνουν να φας κάτι θα πρέπει να το τρως, θα μάθεις να τρως τα πάντα. Δεν ήμουν από τα παιδάκια που δεν έτρωγα κάτι. Μέχρι και πατσά είχα δοκιμάσει παιδί, που δεν μου άρεσε ποτέ αυτό».

Η μητρότητα

«Όλοι οι Έλληνες γονείς λένε “πότε θα δω εγγόνι;”, δεν με στεναχωρεί, έχω κάνει τις αποδοχές μου. Εγώ τους πειράζω τους γονείς μου. Τους λέω: “μισό έρχομαι, το φέρνω. Άλλες φίλες μας, ας πούμε, έκαναν παιδιά στα 17, τώρα τα παιδιά τους παντρεύτηκαν, κάνουν και παιδιά».