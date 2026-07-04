Στα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και στους ανθρώπους που σημάδεψαν την καλλιτεχνική της διαδρομή αναφέρθηκε η Μελίνα Ασλανίδου, αποκαλύπτοντας μια φράση του Γρηγόρη Μπιθικώτση που έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη της μέχρι σήμερα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», η γνωστή ερμηνεύτρια θυμήθηκε στιγμές από τη συνεργασία της με σπουδαίους καλλιτέχνες και μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για όσα αποκόμισε από εκείνους.

«Αν σε είχα εγώ...»

Η Μελίνα Ασλανίδου αποκάλυψε ότι ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης της είχε κάνει ένα σχόλιο που τη συνόδευσε σε όλη την πορεία της.

Όπως είπε, ενώ βρίσκονταν στο στούντιο, ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής της είπε: «Αν σε είχα εγώ όπως είχα τη Βίκυ Μοσχολιού, θα είχε βγει ήδη το δεύτερο τραγούδι», μια φράση που, όπως άφησε να εννοηθεί, της έμεινε χαραγμένη και αποτέλεσε σημαντική επιβεβαίωση στα πρώτα επαγγελματικά της βήματα.

«Ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον Γιώργο Νταλάρα, μιλώντας με ιδιαίτερη εκτίμηση για τη συνεργασία τους.

Τον χαρακτήρισε «μεγάλο δάσκαλο», ενώ αποκάλυψε και την ιστορία πίσω από το παρατσούκλι «θείος», με το οποίο τον αποκαλούν πολλοί καλλιτέχνες.

Όπως εξήγησε, πρώτοι χρησιμοποίησαν αυτή την προσφώνηση οι αδελφοί Κατσιμίχα και στη συνέχεια επικράτησε στον καλλιτεχνικό χώρο, όπως αντίστοιχα η Μαρινέλλα ήταν για πολλούς η «μάνα» του ελληνικού τραγουδιού.

Με τις αναμνήσεις της, η Μελίνα Ασλανίδου έδωσε μια πιο προσωπική εικόνα δύο σπουδαίων μορφών της ελληνικής μουσικής, αποκαλύπτοντας στιγμές που τη σημάδεψαν τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.