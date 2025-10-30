Melissa: Καρχαρίες κολυμπούν σε πισίνες... Βίντεο ΑΙ από τον τυφώνα κατακλύζουν το TikTok

Δεκάδες είναι τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης και έχουν «ανέβει» στα social media, που υποτίθεται πως δείχνουν τον τυφώνα Melissa που σάρωσε την Τζαμάικα.



Μια αναζήτηση των λέξεων «τυφώνας Melissa» σε πλατφόρμες όπως το TikTok, οδηγεί τους χρήστες σε βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από AI ή είναι παλαιότερα από προηγούμενες καταιγίδες. Ορισμένα βίντεο φέρουν υδατογραφήματα που δηλώνουν ότι δημιουργήθηκαν με εργαλεία AI, όπως το μοντέλο κειμένου-σε-βίντεο Sora της OpenAI.

Σε άλλα βίντεο, όμως, οι δημιουργοί έχουν αφαιρέσει ή θολώσει τα υδατογραφήματα, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσουν τους θεατές, με ορισμένα από αυτά να περιλαμβάνουν ψεύτικους ρεπόρτερ ή να συνδυάζουν σύντομα κλιπ, ώστε να μοιάζουν με αυθεντικές ειδήσεις.

Ένα βίντεο, που έχει προβληθεί μισό εκατομμύριο φορές στο TikTok, δείχνει μια γυναίκα που βρίσκεται σε ένα μπαλκόνι να τραβάει με την κάμερα του κινητού της δύο καρχαρίες που κολυμπούν σε πλημμυρισμένους δρόμους. Ένα άλλο δραματικό βίντεο, που έχει προβληθεί 2,6 εκατομμύρια φορές, δείχνει αυτό που φαίνεται να είναι το μάτι της καταιγίδας.

Παρόλο που το TikTok αφαίρεσε δεκάδες βίντεο από τον τυφώνα που είχαν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ψεύτικα κλιπ συνεχίζουν να κοινοποιούνται στην πλατφόρμα.

