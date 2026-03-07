Κόσμος Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιταλία Κύπρος Τζόρτζια Μελόνι φρεγάτα

Μελόνι: «Αναπτύσσουμε ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο αλλά δεν αποτελούμε μέρος της σύγκρουσης»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας επικαλέστηκε την ασφάλεια της μαρτυρικής μεγαλονήσου και των συνόρων της ΕΕ.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: REUTERS/Florion Goga/
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Ιταλία αναπτύσσει μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της για να προστατεύσει την Κύπρο, μερικές ημέρες αφότου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε βρετανική βάση στο νησί, δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσουμε μια ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο» σε «μια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά κυρίως πρόληψης», δήλωσε η Μελόνι σε βιντοσκοπημένο μήνυμά της.

«Όμως η θέση μας είναι πολύ σαφής: η Ιταλία δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης και δεν έχει την πρόθεση να αποτελέσει», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φρεγάτα Federico Martinengo, η οποία είναι εξοπλισμένη με πυραύλους και έχει περισσότερα από 160 μέλη πληρώματος, απέπλευσε χθες, Παρασκευή, το απόγευμα από τον Τάραντα της νότιας Ιταλίας, όπως είχε μεταδώσει χθες το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Μελόνι δήλωσε πως η Ιταλία διεξάγει «στενές συνομιλίες» με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία για το πώς μπορεί «να αποφευχθεί μια νέα κλιμάκωση».

