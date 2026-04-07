Μελόνι: Σάλος για σέλφι με συνεργό της μαφίας - «Λάσπη στον ανεμιστήρα» απαντά η ίδια

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η δημοσίευση φωτογραφίας «σέλφι» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Τζοακίνο Αμίκο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια με τη ναπολιτάνικη μαφία στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.

Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο του 2019, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας στο Μιλάνο.

Il 2 febbraio del 2019 all’Hotel Marriott di Milano era presente l’intero gotha di Fratelli d’Italia. L’occasione era la prima grande iniziativa politica del partito al nord, in vista delle Europee di quell’anno.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Fanpage, ο Αμίκο στο παρελθόν φέρεται να είχε οργανώσει συνάντηση μεταξύ κορυφαίων μορφών του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των οποίων και ο πρώην αρχηγός της σικελικής μαφίας Ματέο Μεσίνα Ντενάρο.

Στην ίδια συνάντηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της καλαβρέζικης μαφίας στο Μιλάνο, καθώς και ο αποκαλούμενος «Μικέλε ο τρελός», που θεωρείται ισχυρή μορφή της μαφίας της Ρώμης.

Το Fanpage επισημαίνει ότι, όταν τραβήχτηκε η «σέλφι» με τη Μελόνι, ο Αμίκο είχε ήδη συλληφθεί για απάτη και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει ακόμη έρευνα εις βάρος του για μαφιόζικες διασυνδέσεις.

Σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη, δηλώνοντας ότι έχει αποφασίσει «να αλλάξει ζωή».

Η απάντηση της Μελόνι

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματική, τονίζοντας ότι:

«Σε δεκαετίες πολιτικής δράσης υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες με πολίτες που ζητούν μια σέλφι. Αυτό ισχύει για οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα στον κόσμο».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η στάση της απέναντι στη μαφία είναι διαχρονικά ξεκάθαρη:

«Η στράτευσή μου ενάντια σε όλες τις μαφίες είναι κρυστάλλινη και χαρακτηρίζεται από συνέπεια και διάρκεια».

«Λάσπη στον ανεμιστήρα»

Η Μελόνι εξαπέλυσε επίθεση και κατά μέρους των μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση εργαλειοποιείται πολιτικά:

«Όλα αυτά γίνονται για να μπει λάσπη στον ανεμιστήρα και να εξυπηρετηθούν κομματικά συμφέροντα μέσω του συστήματος των ΜΜΕ».

Κλείνοντας, σημείωσε με έμφαση:

«Δεν πρόκειται για δημοσιογραφία, αλλά για πολιτική».