Μέμος Μπεγνής: «Έκανα μια επένδυση και καταστράφηκα, μέχρι σήμερα είμαι με χρέη»

Ο Μέμος Μπεγνής έδωσε συνέντευξη στη εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε σε μια επένδυση που έκανε και τελικά η προσπάθειά του δεν ευοδώθηκε, μίλησε όμως και για τα προσωπικά του.

«Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο, και μέχρι σήμερα είμαι με χρέη. Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει, και είναι πολλά. Δεν το έχω εγώ το επιχειρείν. Δεν ήξερα να διαχειρίζομαι κάτι τέτοιο. Εντάξει, θα ξεμπερδέψω πιστεύω, κοντά είμαι.

Δεν έφτασα στο σημείο να πρέπει να κάνω κάτι άλλο, ακόμα και στην κρίση δεν έμεινα ποτέ εκτός δουλειάς. Έκανα άλλη δουλειά πριν κάνω θέατρο. Στο Ναυτικό μπήκα ως υπαξιωματικός, έχω δουλέψει ως σερβιτόρος. Νομίζω ότι έχω υπάρξει τυχερός και εγώ και όλοι της γενιάς μου, γιατί ζήσαμε τα πολύ καλά χρόνια της τηλεόρασης. Και ως δημοσιότητα και ως κασέ» εξήγησε ο ηθοποιός.



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μέμος Μπεγνής ανέφερε: «Στα προσωπικά μου είμαι χάλια μαύρα. Αν νιώσω κάτι θα στο πω, δεν κρατάω τίποτα μέσα μου. Οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Εγώ αν ερωτευτώ τα δίνω όλα, πάρε τα πάντα. Έτσι είναι ο έρωτας. Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθη, ο έρωτας δεν είναι λογική».