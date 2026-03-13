Μενδώνη σε Κωνσταντοπούλου για τις φωτογραφίες των «200»: Σύντομα η ρύθμιση για το εθνικό αρχείο

Σύντομα κατατίθεται στη Βουλή η ρύθμιση για την ίδρυση Εθνικού Φωτογραφικού Αρχείου, όπως γνωστοποίησε από βήματος η Λίνα Μενδώνη. Με φόντο τις φωτογραφίες των «200» της Καισαριανής, η ίδια εξήγησε πως στόχος είναι να ενθαρρυνθούν «όσοι έχουν συνείδηση» να φέρουν στο ελληνικό κράτος σημαντικά τεκμήρια που έχουν στην κατοχή τους.

Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έδρασε άμεσα μόλις έγινε γνωστή η ύπαρξη των φωτογραφιών, καθώς εντός 13 ημερών ολοκληρώθηκε η μεταβίβασή τους στο ελληνικό κράτος.

«Δεν είναι εύκολο να μάθει κανείς τι φυλάσσεται σε συρτάρια συλλεκτών. Από τη στιγμή που αντιληφθήκαμε την ύπαρξη του υλικού δράσαμε, φροντίσαμε να μην διασπαστεί η συλλογή», ανέφερε και τόνισε πως οι φωτογραφίες αποδεικνύουν το φρόνημα του λαού και τη λεβεντιά των πατριωτών, μέχρι και τη τελευταία στιγμή.

«Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που αναφερθήκατε, μιλήσατε για Έλληνες πατριώτες», απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Αυτά τα τεκμήρια θα ενταχθούν στην εθνική στρατηγική διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών;», ρώτησε.

«Με ενότητα ο λαός έχει καταφέρει πολλά. Το να επικαλούμεθα ιστορικά μοιραίες διαιρέσεις, δεν αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει σε αυτόν τον λαό. Σωστά αναφέρθηκε σε ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα ο πρωθυπουργός. Είναι μέσα στο DNA του λαού», ανταπάντησε, ενώ επέμεινε πως οι αξιώσεις της χώρας μας για τις γερμανικές οφειλές παραμένουν ενεργές και απαράγραπτες.