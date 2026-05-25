«Μένει» Ευρωκοινοβούλιο ο Φειδίας Παναγιώτου - Πού δίνει την έδρα του στην κυπριακή Βουλή

Την επιλογή του να διατηρήσει την έδρα του στην Ευρωβουλή ανακοίνωσε ο Φειδίας Παναγιώτου, σε δηλώσεις του στη Λευκωσία, λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο που οδηγούν το νεοσύστατο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία», μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας.

«Όπως φαίνεται θα μείνω στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι καλό να έχει και ευρωβουλευτή. Ξεκινάμε με τέσσερις βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή», τόνισε ο Φειδίας Παναγιώτου, όπως μεταφέρει το sigmalive.com.

Σημείωσε δε ότι η είσοδος του κινήματος του οποίου ηγείται στην κυπριακή Βουλή δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία, υπογραμμίζοντας πως «με κανένα τρόπο δεν μπορείς να το πεις αποτυχία το να μπει ένα καινούριο κόμμα στη Βουλή».

Ο Φειδίας Παναγιώτου, παραδέχτηκε ωστόσο ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, προσθέτοντας πως «είμαστε χαρούμενοι, είναι μια μικρή νίκη και τώρα ξεκινά η σκληρή δουλειά».

Ο Γιάννης Λαουρής παίρνει την έδρα στη Λευκωσία

Σε ερώτηση για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν οι βουλευτές του κινήματος, ο Φειδίας Παναγιώτου απάντησε ότι το θέμα θα συζητηθεί εσωτερικά.

Επισημάνε ακόμη ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αποτελείται από πρόσωπα «από διάφορους ιδεολογικούς τόπους», ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι «θα μας χρειαστούν για να βγάλουν την προεδρία της Βουλής» και εκφράζοντας πρόθεση συνεργασίας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

Μετά την εξέλιξη αυτή και με βάση τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας, τη βουλευτική έδρα της «Άμεσης Δημοκρατίας» για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας καταλαμβάνει ο Γιάννης Λαουρής, ο οποίος είχε καταταγεί δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης στην επαρχία.