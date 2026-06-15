Μενίδι: Βελτιωμένη η εικόνα στη φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική το πρωί της Δευτέρας (15/6) λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της επέκτασής της σε παρακείμενα κτίρια. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

FLASH: Ο Γιάννης Κέμμος στο Μενίδι – Ρεπορτάζ από το σημείο της φωτιάς pic.twitter.com/gI69OO2CYo — Flash.gr (@flashgrofficial) June 15, 2026

Πλέον, μετά τις 12:00 η εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά είναι πολύ βελτιωμένη, με την Πυροσβεστική να αναφέρει πως μετά από συντονισμένες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο σε παρακείμενα κτίρια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ενώ μόνο ένας πυροσβέστης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την επιχείρηση κατάσβεσης με αποτέλεσμα να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ..

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Λ. Ιωνίας και Γέφυρας Αττικής Οδού

Ορφέως και Λ. Ιωνίας