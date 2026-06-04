Μενίδι: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Έρευνα για παραμέληση

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ του περιστατικού η 3χρονη βρέθηκε πίσω από όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος άνδρας.

Ο οδηγός, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε, προκαλώντας του πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

Έρευνα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ημέρες μετά το περιστατικό οι γονείς δεν έχουν εμφανιστεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η 3χρονη.

Η παρέμβαση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες διαβίωσης ανηλίκων σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό, το Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για περιστατικά παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων στην περιοχή, ζητώντας την παρέμβασή τους.