Με αιχμηρό λόγο μίλησε ο Mente Fuerte για τη σχέση του με την τηλεόραση και τους ανθρώπους των ψυχαγωγικών εκπομπών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για μεγάλο μέρος όσων εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», ο γνωστός ράπερ υποστήριξε ότι αρκετοί από όσους σχολιάζουν τη showbiz δεν ασκούν πραγματική δημοσιογραφία, αλλά αναπαράγουν ανακρίβειες και κουτσομπολιό.

«Δεν είναι δημοσιογράφοι»

«Τους περισσότερους δημοσιογράφους τους αντιπαθώ. Βγαίνουν και λένε ένα σκασμό χαζομάρες και ανακρίβειες. Με έχουν εκνευρίσει πολλές φορές», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δεν αναφέρεται σε όλους, ωστόσο εξέφρασε την άποψη πως πολλοί από όσους συμμετέχουν σε πάνελ ψυχαγωγικών εκπομπών δεν κάνουν δημοσιογραφία.

«Οι περισσότεροι που είναι στα πάνελ και στα μεσημεριανά δεν θεωρώ ότι κάνουν δημοσιογραφία. Κάνουν... σουσού. Τη δουλειά τους κάνουν, αλλά δεν είναι δημοσιογράφοι», σχολίασε.

Οι τηλεοπτικές προτάσεις και ο... «Γιωργάρας»

Ο Mente Fuerte αποκάλυψε ακόμη ότι έχει αρνηθεί αρκετές προσκλήσεις για τηλεοπτικές εκπομπές, αν και έκανε μια εξαίρεση για τη Φαίη Σκορδά.

«Ναι, έχω αρνηθεί πολλές φορές. Στη Φαίη πήγα... με πίεσαν», είπε γελώντας.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα, προτίμησε να απαντήσει με χιούμορ, λέγοντας: «Τι να πούμε τώρα εκεί με τον Γιωργάρα;», προκαλώντας γέλια στο πλατό.