Μεντιλίμπαρ: «Δε θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας - Στόχος μας η επόμενη φάση»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (22:00, 04/11) την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Αϊντχόφεν στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα με τους Ολλανδούς για τον μεγάλο στόχο της ομάδας, για την επιθετική φιλοσοφία των Πειραιωτών, για την αγωνιστική ταυτότητα της Αϊντχόφεν, καθώς και για την επιστροφή του Ορτέγκα στην αποστολή του Ολυμπιακού.

Για το ποιο είναι το κλειδί στο αυριανό παιχνίδι και την απουσία του Έσε: «Παίξαμε προχθές χωρίς τον Έσε και κερδίσαμε. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς, όμως, όσοι παίζουν στη θέση του και αυτός που θα τον αντικαταστήσει αύριο, θα το κάνει το ίδιο καλά όσο το κάνει και ο Έσε. Είμαστε δύο ομάδες που παίζουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αυτός που θα το κάνει καλύτερα θα κερδίσει και το παιχνίδι».

Για το αν σκέφτεται τα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League: «Δεν σκέφτομαι τα άλλα παιχνίδια και δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Μόνο το αυριανό παιχνίδι. Πως θα αντιμετωπίσουμε την Αϊντχόφεν. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ούτε τα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε αυτά που θα έρθουν στο μέλλον».

Για το τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός για να σταματήσει τον Σαϊμπάρι: «Σκεφτόμαστε πιο πολύ τι να κάνουμε εμείς για να μας σταματήσουν οι άλλοι».

Για το που θα κριθεί το παιχνίδι, στην επίθεση ή στην άμυνα, αλλά και για το αν είναι διαθέσιμος ο Ορτέγκα: «Μου φαίνεται περίεργο που με ρωτάτε αυτή την ερώτηση. Βλέπετε ότι το στυλ μας δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξουμε τη νοοτροπία μας ανάλογα τον αντίπαλο. Αν είναι πιο δυνατή ή πιο καλή και μπορεί να μας κερδίσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς δεν θα αλλάξουμε με όποια ομάδα και αν παίζουμε. Ο Ορτέγκα είναι διαθέσιμος».

Για το γεγονός ότι είχε αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν όταν ήταν στον πάγκο της Σεβίλλης: «Ο τρόπος που έπαιξε η Σεβίλλη με την Αϊντχόφεν είναι αρκετά όμοιος με αυτόν που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Εχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε. Εκείνη τη βραδιά ήταν άτυχη η Σεβίλλη, καθώς ισοφαρίστηκε στο τέλος από ένα φάουλ που δεν χρειαζόταν».

Αν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός να παίξει σημαντικό ρόλο και στο Champions League, έχοντας κατακτήσει το Conference League: «Είμαστε εδώ όπως και οι άλλες ομάδες, για να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι πιο μεγάλη από το Conference, κάποιες από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλές φορές. Πρώτο μας στόχος είναι να βρεθούμε στις πρώτες 24 που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση».

Για το σκάουτινγκ που έχει γίνει για την Αϊντχόφεν: «Δεν ξέρω εάν πρέπει να στα πω όλα. Ο αντίπαλος είναι ομάδα πολύ επιθετική, που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο. Βάζει πολλά γκολ και αυτό το γεγονός πρέπει να το χειριστούμε. Αν το κάνουμε καλά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως θα πρέπει να σκέφτεται και ο αντίπαλός μας».

Τσικίνιο: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι - Πολύ καλή η Αϊντχόφεν»

Μαζί με τον Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών, Τσικίνιο, ο οποίος ανέφερε πως η Αϊντχόφεν είναι μία πολύ ποιοτική ομάδα, όμως το παιχνίδι για τους «ερυθρολεύκους» είναι τελικός και πως για αυτό το λόγο θα δώσουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν τη νίκη μπροστά στο κοινό της ομάδας.

Για το πώς περιμένουν το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν και πού πιστεύει ότι θα κριθεί η πρόκριση: «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο όπως όλα τα παιχνίδια του Champions League. Θέλω να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας και θέλουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το αν πιστεύει ότι το ματς με την Αϊντχόφεν θα είναι το κλειδί για την πρόκριση στην επόμενη φάση: «Τα εντός έδρας παιχνίδια είναι καλύτερα για εμάς γιατί ο κόσμος δημιουργεί μία πολύ καλή ατμόσφαιρα, θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το γεγονός ότι τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του τα έχει πετύχει με προπονητή τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Το κυριότερο είναι η ομάδα, θα είναι υπέροχο αν βάλω γκολ ή ασίστ αλλά το σημαντικότερο είναι να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε. Αυτό μετράει πάνω από όλα».

Για το αν βλέπουν όλοι στην ομάδα πως αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό και αν έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο που ήρθε η ήττα από την Μπαρτσελόνα: «Φυσικά και είναι τελικός το αυριανό παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια, θέλουμε να δώσουμε την καλυτερή μας εικόνα. Αύριο δεν έχει μεγάλη διαφορά, είναι ένα από τα οκτώ παιχνίδια που θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν μας άρεσε η αποβολή του Έσε αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο» .

Για την Αϊντχόφεν: «Είναι μία πολύ καλή ομάδα, επιθετική, πιέζει και βάζει πολλά γκολ, έχει ένα καλό 10άρι αλλά και εμείς έχουμε καλή ομάδα και θα παλέψουμε για τη νίκη».

Για το αν μπορεί να κάνει έναν απολογισμό για τη συνέχεια του Ολυμπιακού στο Champions League: «Δεν έχει νόημα να κάνουμε υπολογισμούς, εμείς μιλάμε για τα πράγματα που εξαρτώνται από εμάς, είμαστε συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν, αυτό μόνο μετράει».

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού που θα κάνει ακόμη ένα sold out: «Θα είναι μία μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή, πάντα δημιουργούν ωραία ατμόσφαιρα, θα το δουν όλοι στο γήπεδο. Το μόνο που μπορούμε στον κόσμο είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή τους και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό για να τους κάνουμε χαρούμενους».

Για το αν ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει ομάδα με το ίδιο σύστημα όπως η Αϊντχόφεν: «Δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια ομάδα όπως η Αϊντχόφεν στην Ελλάδα, που να είναι τόσο επιθετική και ποιοτική. Εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας».