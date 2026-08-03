Μεντιλίμπαρ: «Έχω μεγάλο κίνητρο για τέτοιες βραδιές» - Μουζακίτης: «Να ξεχάσουμε τα περσινά»

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη σεζόν 2026/27 από το παιχνίδι κόντρα στην Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

H πρώτη «μάχη» στον δρόμο προς τα «αστέρια» θα διεξαχθεί την Τρίτη (4/8 21:00) και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέφερε:

Για το ότι είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής: «Πραγματικά φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία. Είμαι ικανοποιημένος. Τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν ήταν καλά αλλά η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει. Είναι η πρώτη φορά και για εμένα που ξεκινάω τόσο νωρίς. Ελπίζω να αποδειχθεί αύριο πως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση».

Για την πρώτη του φορά σε προκριματικά και τι περιμένει: «Πράγματι είναι ιδιαίτερη αίσθηση. Το να έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κορυφαία διοργάνωση, μεγάλο το κίνητρο. Νιώθω μεγάλη όρεξη, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Ελπίζω να ξεκινήσουμε θετικά, όμως είμαι σίγουρος ότι δεν θα κριθεί σε ένα αλλά σε δύο παιχνίδια και ελπίζω να πάρουμε στο τέλος το εισιτήριο».

Για το τι τον προβληματίζει από τη Ναϊμέχεν και για τους τραυματισμούς Έσε και Σιπιόνι: «Είναι μια ομάδα πολύ τολμηρή. Τον προπονητή τον γνωρίζω από την Καστεγιόν. Έχει γρήγορους παίκτες, το εκμεταλλεύεται και αν συγκεντρωθείς σε αυτούς θα χάσεις. Πιο μεγάλη σημασία έχει να επικεντρωθούμε στο τι θα κάνουμε εμείς. Οι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν. Για αυτό είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε να το κάνουμε καλά».

Για το ότι ο Γιάρεμτσουκ έδειξε αδιάφορος στα φιλικά και αν δεν του άρεσε να είναι δεύτερος πίσω από τον Ελ Κααμπί: «Έχουμε πάρα πολλούς ξένους και μόνο 17 θέσεις. Υπάρχει η λίστα που επιλέγω ο ίδιος και επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτόν τον γύρο».

EUROKINISSI

Για το ότι καλείται να διαχειριστεί πολλούς νέους παίκτες σε μικρό διάστημα: «Καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τον Σεπτέμβρη, πολλά μπορούν να συμβούν. Αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση που διαφωνώ, γιατί θα έπρεπε μόλις ξεκινούν τα επίσημα παιχνίδια να κλείνει η αγορά, μπορεί να έρθουν παίκτες ή να φύγουν ενώ έχουμε ξεκινήσει τους αγώνες. Στο τέλος θα μείνουν 25 παίκτες, αυτοί που πρέπει να μείνουν και θα προσαρμοστούμε».

Για το γεγονός ότι τα προκριματικά μπορούν να δώσουν καλύτερο ρυθμό ενόψει πρωταθλήματος και League Phase: «Στην πραγματικότητα ξεκινά νωρίτερα η χρονιά μας. Είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για να ανταπεξέλθουμε. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Είναι περισσότερα τα παιχνίδια, όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League»

Σε ερώτηση Ολλανδού δημοσιογράφου για τον προπονητή της Ναϊμέχεν, Σρέντερ και πόσο διαφέρουν τα συστήματα των δύο ομάδων: «Τον έχουμε παρακολουθήσει στα δύο χρόνια στην Καστεγιόν. Όλοι έλεγαν ότι το παιχνίδι του είναι διαφορετικό από όλες τις άλλες ομάδες. Έχει πολύ ιδιαίτερο στιλ. Είναι σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς. Θα δούμε διαφορετικά πράγματα από αυτούς σε σχέση με εμάς».

Από την άλλη εκ μέρος των παικτών, ο Χρήστος Μουζακίτης δήλωσε:

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Ευχαριστούμε για τις ευχές σας για καλή σεζόν. Ο κόσμος και εμείς περιμένουμε καιρό να γυρίσουμε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε τον κόσμο που θα μας υποδεχθεί όπως μόνο αυτό ξέρει και είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε χαρά».

Για την πρώτη του εμπειρία στα προκριματικά και πόσο διαφορετική ήταν η προετοιμασία: «Είναι η πρώτη χρονιά που θα παίξω προκριματικά. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Η βασική διαφορά είναι ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα. Το σκεπτικό και το πλάνο είναι ίδιο. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά στο πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τη Ναϊμένγκεν και να κερδίσουμε».

EUROKINISSI

Για το γεγονός ότι πέρσι έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στο Τσάμπιονς Λιγκ και αν του δίνει έξτρα κίνητρο: «Να ξεχάσουμε τα περσινά. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Το Τσάμπιονς Λιγκ δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Ελπίζω να ακολουθήσει και φέτος και να κάνουμε τα καλύτερά μας παιχνίδια εκεί».

Για το γεγονός ότι είναι εντός το παιχνίδι και ότι έκαναν προετοιμασία στην Ολλανδία: «Βοηθάνε τα φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε εδώ, θα μας δώσει ώθηση ο κόσμος».

Σε ερώτηση Ολλανδού δημοσιογράφου για τους παίκτες που γνωρίζει από τη Ναϊμέχεν: «Ο Μορ και ο Τάντιτς είναι οι πιο γνωστοί. Τον Τάντιτς τον έβλεπα από μικρός έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Είναι χαρά και τιμή να παίξω απέναντί τους».

Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ουνιόν Σεν Ζιλουάλ - Μπόντο Γκλιμτ στα playoffs του Champions League, σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ναϊμέγκεν.