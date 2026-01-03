Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε υπομονή και νικήσαμε - Να εκτιμήσουμε τους παίκτες της ακαδημίας περισσότερο»

«Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το πρώτο τρόπαιο του 2026! Ο Ολυμπιακός με ξέσπασμα στην παράταση «καθάρισε» με 3-0 τον αξιόμαχο ΟΦΗ και κατέκτησε το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο. Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 95' με το πέναλτι του Ταρέμι, με τα τέρματα των Καλογερόπουλο (103') και Γιαζίτσι (113') να σφραγίζουν την κατάκτηση του τροπαίου.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην αξία και στην σημασία των παικτών που προέρχονται από την ακαδημία του Ολυμπιακού, ενώ υπογράμμισε πως η υπομονή της ομάδας του έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να έρθει η νίκη στη παράταση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

«Ήρθαμε για να κερδίσουμε, ο ΟΦΗ μας δυσκόλεψε αρκετά, θέλαμε να νικήσουμε στα 90 λεπτά, όμως είχαμε υπομονή και τελικά φτάσαμε στη νίκη και στον τίτλο στην παράταση.



Μακάρι να μπορούσαμε να τους εκτιμήσουμε όπως τους αξίζει όλους τους παίκτες που έρχονται από την ακαδημία και όλους τους παίκτες που ανήκουν στον Ολυμπιακό. Συνήθως κοιτάμε τις μεγάλες μεταγραφές που έρχονται απ’ έξω όπως πρέπει να δούμε ότι στον Ολυμπιακό έχουμε τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, τον Καλογερόπουλο, τον Κωστούλα που έφυγε, πολλά παιδιά στον πάγκο και όλοι αυτοί έχουν μεγάλη αξία».