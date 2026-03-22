Μεντιλίμπαρ: «Μας έλειψε η ουσία - Πάμε στα playoffs για να διεκδικήσουμε τον τίτλο»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε προβληματισμένος μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης», τονίζοντας πως η ομάδα του δεν είχε την απαιτούμενη επιθετικότητα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.



Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε πως οι επιλογές στην ενδεκάδα επηρεάστηκαν από τις κάρτες, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος απουσιών στο επόμενο παιχνίδι και προτιμήθηκε να προστατευτούν συγκεκριμένοι παίκτες. Στο αγωνιστικό κομμάτι, υπογράμμισε πως, παρότι ο αντίπαλος δεν απείλησε ιδιαίτερα, ούτε ο Ολυμπιακός κατάφερε να γίνει επικίνδυνος και να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες.



Αναφερόμενος στην εικόνα του δεύτερου μέρους, σημείωσε ότι υπήρξε μεγαλύτερη διάθεση και ένταση, όμως με εξαίρεση τον Ελ Καμπί, η ομάδα δεν είχε την απαιτούμενη επιθετικότητα. Όπως είπε, το βασικό πρόβλημα είναι η δυσκολία στη δημιουργία ουσιαστικών φάσεων, ειδικά απέναντι σε θεωρητικά πιο αδύναμους αντιπάλους.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Βάσκου τεχνικού

Ένα σχόλιο για το πως είδατε τον αγώνα και η ενδεκάδα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες ήταν στο όριο καρτών;



Ναι η αλήθεια είναι πως στην επιλογή της ενδεκάδας έπαιξαν ρόλο οι κάρτες, γιατί μπορεί να έχαναν τον επόμενο αγώνα και τους προστατεύσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος δε μας απείλησε αλλά και εμείςδε δημιουργήσαμε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο. Μας λείπει να είμαστε πολύ επικίνδυνοι απέναντι στον αντίπαλο, στο δεύτερο ημίχρονο με εξαίρεση τον Ελ Κααμπί δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θέλαμε, δυσκολευόμαστε να δημιουργούμε κίνδυνο απέναντι στις μικρές θεωρητικά ομάδες.

Με τις τόσες τελικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει, είναι θέμα αναποτελεσματικότητας;



Οι ευκαιρίες που είπατε ότι δημιουργήσαμε δεν ήταν οι κλασσικές τελικές ευκαιρίες, μας λείπει αυτό το κάτι που θα δημιουργήσουμε τον κίνδυνο στον αντίπαλο.

Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύετε ότι οι παίκτες σας δεν μπήκαν με την απαραίτητη συγκέντρωση ενόψει των playoffs;



Δε νομίζω πως το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά των παικτών και ότι το μυαλό τους είναι αλλού. Ίσα-ίσα στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν θέληση και αποφασιστικότητα, ίσως όμως βιαστήκαμε αρκετά όσο περνούσε ο χρόνος και μας έλειπε η καθαρή ενέργεια και σκέψη για να βάλουμε το γκολ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι έχει να κάνει με την έλλειψη συγκέντρωσης και θέλησης. Ίσως επαναπαυτήκαμε γιατί ήμασταν κυρίαρχοι στον αγώνα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε θέληση για να πάρουμε το αποτέλεσμα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης.

Τελείωσε η κανονική διάρκεια και ο Ολυμπιακός μπαίνει στα playoffs ως δεύτερος, έχετε κάποια προτίμηση αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων;



Θα δεχτούμε το πρόγραμμα όπως και να είναι, ελπίζουμε να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς παγίδες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Τελείωσε η μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα πάμε σε ένα μικρό πρωτάθλημα με δυνατά ματς. Οι τρεις πρώτοι έχουμε το προβάδισμα από την τέταρτη ομάδα, εμείς ελπίζουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να διεκδικήσουμε όλες μας τις πιθανότητες για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και το πρωτάθλημα.