Μεντιλίμπαρ: Στιγμές χαλάρωσης με την σύζυγό του στην Ύδρα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν άφησε το ρεπό του Σαββατοκύριακου να πάει ανεκμετάλλευτο και μαζί με την σύζυγό του, «απέδρασε» στο νησί της Ύδρας.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεπό εν όψει της πρεμιέρας των PlayOffs της Stoiximan Super League, που υποδέχεται την ΑΕΚστο «Γ.Καραϊσκάκης», και πέρα από τους ποδοσφαιριστές, αποφάσισε να ξεκουράσει μυαλό και σώμα και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων». Μάλιστα ένας φίλαθλος της ομάδας τον εντόπισε και κοινοποίησε ένα βίντεο που τον δείχνει να περπατά με την γυναίκα του στο νησί του Αργοσαρωνικού.