Μεντιλίμπαρ: «Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον ΠΑΟΚ (0-2) και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson, και ο Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την ευθύνη της εμφάνισης και της ήττας.

Σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, ο Βάσκος προπονητής δήλωσε πως ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν καλύτερος, πως η ομάδα του έκανε πολλά λάθη, και απάντησε για την αλλαγή του Γιαζίτσι στο πρώτο ημίχρονο.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλο τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά, δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα».

Για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα: «Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ».

Για την αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτζι σήμερα. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής».