Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη να προετοιμαστεί για περισσότερα χτυπήματα με drone μετά τη Ρουμανία

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αντιπρόεδρος του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα (29/5) πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις χώρες τους και να εμποδίζουν τους πολίτες τους να κοιμούνται γαλήνια.

Ο Μεντβέντεφ έκανε τις δηλώσεις αυτές αφού το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ δεσμεύτηκε να «υπερασπιστεί κάθε εκατοστό των εδαφών του Συμφώνου», αφού η Ρουμανία έκανε γνωστό πως ένα ρωσικό ντρόουν συνετρίβη πάνω σε μία πολυκατοικία στη χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ σημείωσε πως πρέπει ακόμη να εξακριβωθεί σε ποια χώρα ανήκε το ντρόουν, όμως επισήμανε πως οι «ανίκανοι» ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματούν να εκφράζουν οργή για το περιστατικό, από τη στιγμή που συμμετέχουν απευθείας σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Ας ετοιμαστούν: αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει», τόνισε ο Μεντβέντεφ σε μια δήλωση.

«Ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη! Και οι πολίτες των κρατών της ΕΕ, ως οι πληθυσμοί των επιθετικών κρατών, δεν θα μπορούν να κοιμηθούν γαλήνια».

Τόνισε, επίσης, πως τέτοια περιστατικά είναι πιθανόν να συνεχιστούν σε μέρη όπου κατασκευάζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την Ουκρανία.

«Στην τελική, ευρωπαϊκά ντρόουν, ανταλλακτικά τους, και άλλα όπλα, για να μην αναφέρω τις πληροφορίες ασφαλείας, χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον της χώρας μας καθημερινά. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, πολυκατοικίες καταστρέφονται, όπου οι πολίτες μας πεθαίνουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε σχετικά με το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Ρουμανία, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είπε πως η Μόσχα θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.