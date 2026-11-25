Με ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σχολίασε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για χειμερινή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη στην πλατφόρμα X, ο Μεντβέντεφ αποκάλεσε τη φον ντερ Λάιεν «γριά στρίγγλα», αντιδρώντας στη θέση της ότι μια ενδεχόμενη εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

“Russia must agree to a winter ceasefire on energy infrastructure and a deal to ensure safe passage of ships through the Black Sea,” said old hag Ursula. Why don’t she and her Kiev bastard go back to playing with her old medical devices? She had more success there. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 25, 2026

«Η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε μια χειμερινή εκεχειρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές και σε μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα», έγραψε ο Ρώσος αξιωματούχος, παραθέτοντας στη συνέχεια τον χαρακτηρισμό «γριά στρίγγλα» για την πρόεδρο της Κομισιόν.

Στην ίδια ανάρτηση, επιτέθηκε και σε πρόσωπο από την ουκρανική ηγεσία, χρησιμοποιώντας επίσης προσβλητική γλώσσα και αναφερόμενος σε παλαιότερο περιστατικό με ιατρικές συσκευές.

Τι είχε δηλώσει η πρόεδρος της Κομισιόν

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε υποστηρίξει ότι μια χειμερινή κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να προβλέπει τον τερματισμό των ρωσικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας.

Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των επαναλαμβανόμενων ρωσικών πληγμάτων σε υποσταθμούς και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που έχει επιβαρύνει τις ενεργειακές υποδομές της ενόψει του χειμώνα.