Μέρα με νευρικότητα και μπελάδες ειδικά για 4 ζώδια σήμερα 12/12

Η Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου ξεκινά με μία έντονη εναλλαγή ρυθμών, καθώς οι πλανητικές κινήσεις προκαλούν εσωτερική αναστάτωση αλλά και αλλαγή στον τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Ο Ερμής περνά στον Τοξότη, η σκέψη γίνεται αισιόδοξη και επεκτατική προς νέες κατευθύνσεις: θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να μιλήσουμε πιο ξεκάθαρα, να ανοίξουμε δρόμους, να κάνουμε σχέδια για ταξίδια, γιορτές ή σπουδές. Όμως μέχρι να βρούμε ρυθμό, ο δρόμος έχει... λακκούβες.

Η Σελήνη στην Παρθένο μέχρι το απόγευμα φέρνει πίεση, άγχη και λεπτομέρειες που απαιτούν λύσεις. Το τετράγωνό της με τον Άρη στον Τοξότη δημιουργεί εκνευρισμό, βιασύνη ή συγκρούσεις, ειδικά αν αισθανθούμε πως κάποιος καταπατά τα όριά μας. Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Ζυγό, και οι σχέσεις – προσωπικές ή επαγγελματικές – γίνονται ο καθρέφτης της εσωτερικής μας ισορροπίας. Είμαστε έτοιμοι να τις ξαναδούμε με νέα ματιά;

Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και οι Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου θα χρειαστεί αυτή την ημέρα να συγκρατήσουν τα νεύρα τους!

Διάβασε το ζώδιό και τον ωροσκόπο σου για να δεις πώς θα επηρεαστεί η μέρα σου, τι να προσέξεις και τι να αξιοποιήσεις!

Κριός – Οι επικοινωνίες σου αποκτούν χριστουγεννιάτικο ρυθμό

Για σήμερα Παρασκευή αγαπητέ μου Κριέ, ο Ερμής κάνει το πέρασμά του στο ζώδιο του Τοξότη και η σκέψη σου γίνεται αισιόδοξη, επεκτατική, βλέπεις πιο ανοιχτά κάποιες καταστάσεις, ενώ ευνοείσαι για έγγραφα, συμφωνητικά, οργάνωση σχεδίων ή ταξιδιού! Οι επικοινωνίες σου παίρνουν έναν ευχάριστο Χριστουγεννιάτικο ρυθμό από σήμερα! Παράλληλα σήμερα η σελήνη κινείται στο ζώδιο της Παρθένου, η μέρα είναι απαιτητική από ευθύνες, υποχρεώσεις και δουλειές, το τετράγωνό της με τον Άρη στον Τοξότη προκαλεί υπερένταση και απαιτήσεις που σε αγχώνουν. Το απόγευμα η Σελήνη περνά στον Ζυγό και η μέρα σου αρχίζει να παίρνει χρώμα συντροφικότητας!

Astro Tip: Ώρα να αρχίζεις να οργανώνεις τα σχέδια των Χριστουγέννων! Βάζοντας μία «τάξη» στο χάος των υποχρεώσεων θα μπορέσεις να έχεις πιο ήρεμες γιορτές.

Ταύρος – Από τη λεπτομέρεια… στη διπλωματία

Αγαπημένε μου Ταύρε, η Παρασκευή ξεκινά με αυξημένες απαιτήσεις, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στην Παρθένο και φέρνει στο προσκήνιο τις λεπτομέρειες και τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με τα παιδιά, τα δημιουργικά σχέδια ή και την αισθηματική σου ζωή. Το τετράγωνο της με τον Άρη στον Τοξότη μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική ένταση ή και εσωτερική ανησυχία για ζητήματα οικονομικής φύσεως ή για θέματα εμπιστοσύνης. Πρόσεξε λίγο τη βιασύνη, γιατί μπορεί να απογοητευτείς αν δεν πάνε όλα τέλεια. Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Ζυγό και σε καλεί να εστιάσεις στην εργασία, την υγεία και την καθημερινή σου ρουτίνα, με πιο ισορροπημένο και αρμονικό τρόπο. Παράλληλα, ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη, εγκαινιάζοντας μία περίοδο ενδοσκόπησης, ψυχολογικών αναζητήσεων αλλά και οικονομικών διαπραγματεύσεων.

Astro Tip: Δώσε σήμερα έμφαση σε ό,τι αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας και οργάνωσης. Η δύναμή σου βρίσκεται στην επιμονή και την υπομονή σου. Μην ξεχνάς να φροντίσεις το σώμα σου!

Δίδυμοι – Οι άλλοι σε «ξυπνούν» συναισθηματικά

Αγαπημένε μου Δίδυμε, σήμερα ο Ερμής, ο κυβερνήτης πλανήτης σου, περνά στον Τοξότη και ανοίγει την αυλαία για μία περίοδο με περισσότερες συζητήσεις, επαφές και ειδήσεις γύρω από σχέσεις, συνεργασίες και συμφωνίες. Είσαι πιο εκφραστικός και διπλωματικός, με διάθεση να ακούσεις περισσότερο, προκειμένου να πετύχεις την πολυπόθητη ισορροπία. Σήμερα όμως, με τη Σελήνη στην Παρθένο και σε τετράγωνο με τον Άρη, δεν αποκλείεται να υπάρξει ένταση σε θέματα σπιτιού ή οικογένειας, είτε γιατί κάτι σε πιέζει είτε γιατί κάποιος σε... αποδιοργανώνει! Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Ζυγό και φέρνει ανάσα στο κλίμα, ενεργοποιώντας την ανάγκη σου για διασκέδαση, φλερτ και δημιουργική έκφραση. Έρχεται η ισορροπία, αρκεί να μην παρασυρθείς από νευρικότητα.

Astro Tip: Βρες χρόνο για χαλάρωση και απόλαυση το βράδυ. Ένα καλλιτεχνικό χόμπι, μία επαφή με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα ραντεβού, θα σου φτιάξει τη διάθεση!

Καρκίνος – Λόγια με συναίσθημα και συναισθήματα στα λόγια

Αγαπημένε μου Καρκίνε, ο Ερμής περνά σήμερα στον Τοξότη και σου ζητά να στρέψεις την προσοχή σου στην εργασία, στη ρουτίνα, αλλά και στη φυσική σου κατάσταση. Οι επόμενες μέρες είναι ιδανικές για να βάλεις πρόγραμμα, να οργανώσεις καλύτερα τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς σου και να φροντίσεις περισσότερο εσένα. Η σημερινή Σελήνη στην Παρθένο τονίζει την ανάγκη για επικοινωνία και μετακινήσεις, όμως το τετράγωνο με τον Άρη στον Τοξότη ίσως φέρει εκνευρισμό, ένταση στα λόγια ή και καθυστερήσεις που σε πιέζουν ψυχολογικά. Συγκρατήσου σε όσα θες να πεις. Από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη στον Ζυγό, εστιάζεις το ενδιαφέρον στο σπίτι, στην οικογένεια αλλά και στην συναισθηματική ισορροπία σου.

Astro Tip: Άκουσε πριν μιλήσεις. Κάποια λόγια, αν ειπωθούν βιαστικά, μπορεί να πληγώσουν ή να παρεξηγηθούν. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και κράτησε την καρδιά σου ανοιχτή, όχι όμως και απροστάτευτη.

Λέων – Ώρα για εκφραστικότητα και φλερτ

Αγαπημένε μου Λέοντα, η Παρασκευή ξεκινά με την είσοδο του Ερμή στον Τοξότη, σε μία θέση που εσένα ειδικά σε ευνοεί ιδιαίτερα! Η σκέψη σου γίνεται πιο αισιόδοξη, οι ιδέες σου πιο δημιουργικές και οι επαφές σου πιο διασκεδαστικές. Τα φλερτ, η έμπνευση και τα σχέδιά σου για τις γιορτές «παίρνουν φωτιά»! Σήμερα όμως χρειάζεται λίγη προσοχή στα οικονομικά, καθώς η Σελήνη στην Παρθένο σε τετράγωνο με τον Άρη μπορεί να φέρει έξοδα, ανασφάλεια ή πίεση σε πρακτικά ζητήματα. Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Ζυγό και σε φέρνει πιο κοντά με ανθρώπους, ενισχύει την κοινωνική σου ζωή και σε βοηθά να προγραμματίσεις καλύτερα ένα κοντινό ταξίδι ή μία έξοδο που σε γεμίζει.

Astro Tip: Μην πάρεις οικονομικές αποφάσεις πάνω στον παρορμητισμό. Άφησε τη μέρα να «ξεθυμάνει» πριν κάνεις κινήσεις που αφορούν χρήματα. Προτίμησε τη συντροφιά φίλων ή ανθρώπων που ξέρουν να σε ακούν.

Παρθένος – Η μέρα ξεκινά έντονα, αλλά θέλει διπλωματία

Αγαπημένε μου Παρθένε, η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου μέχρι το απόγευμα και στρέφει όλο το ενδιαφέρον επάνω σου. Είναι μια έντονη μέρα, γεμάτη υποχρεώσεις, μικροπράγματα που απαιτούν προσοχή και ανθρώπους που σου ζητούν λύσεις. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη στον Τοξότη μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική κόπωση ή ακόμα και καβγάδες στο σπίτι ή με άτομα που έχεις στενή επαφή. Ο Ερμής περνά στον Τοξότη και εγκαινιάζει ένα διάστημα με έμφαση σε θέματα σπιτιού, οικογένειας, συγκατοίκησης όπου τώρα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις ή να παρθούν κάποιες αποφάσεις. Το απόγευμα, καθώς η Σελήνη περνά στον Ζυγό, μπορείς να ασχοληθείς πιο ουσιαστικά με τα οικονομικά ή τις υλικές ανάγκες σου.

Astro Tip: Φρόντισε να ακούς και τις ανάγκες του σώματός σου. Όχι όλα μαζί, όχι όλα τέλεια! Μια μικρή παραχώρηση στη χαλάρωση θα σε βοηθήσει να μην «σπάσεις» από την πίεση.

Ζυγός – Ώρα να ξαναδώσεις ρυθμό στις σχέσεις σου

Αγαπημένε μου Ζυγέ, ξεκινάς τη μέρα με μια πιο εσωστρεφή διάθεση, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στην Παρθένο και σε καλεί να κάνεις την απαραίτητη ενδοσκόπηση, να διαχειριστείς υποσυνείδητα άγχη και να βάλεις κάποια πράγματα σε τάξη, εσωτερικά και πρακτικά. Το τετράγωνό της με τον Άρη στον Τοξότη μπορεί να φέρει ξαφνικές παρεξηγήσεις ή ένα έντονο τηλεφώνημα, που σε ταράζει. Από το απόγευμα όμως, η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και αυτό αλλάζει όλο το κλίμα. Επαναφέρεις τη γοητεία σου, κερδίζεις τις εντυπώσεις και βρίσκεις τρόπο να έρθεις πιο κοντά με τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν. Ο Ερμής στον Τοξότη ευνοεί νέες γνωριμίες, κοντινά ταξιδάκια και εποικοδομητικές συζητήσεις.

Astro Tip: Αξιοποίησε το απόγευμα για να δώσεις ξανά ζωντάνια σε σχέσεις που είχαν απομακρυνθεί. Ένα χαμόγελο, μία έξυπνη κουβέντα και λίγη καλή θέληση κάνουν θαύματα – ειδικά όταν τα φέρνεις εσύ!

Σκορπιός – Το πορτοφόλι σου, σού μιλάει

Αγαπημένε μου Σκορπιέ, η Παρασκευή ξεκινά με την ανάγκη να βάλεις σε τάξη λογαριασμούς, σχέδια ή εκκρεμότητες με φίλους, συνεργασίες και ομάδες. Η Σελήνη στην Παρθένο σε παρακινεί να διαχειριστείς πρακτικά ζητήματα, όμως το τετράγωνό της με τον Άρη στον Τοξότη ίσως φέρει νευρικότητα για οικονομικά ή για κοινά έξοδα. Πρόσεξε λίγο τις σπατάλες και τις παρορμητικές αποφάσεις γύρω από αγορές. Ο Ερμής περνά στον Τοξότη και ενεργοποιεί έναν κύκλο επαφών και συμφωνιών που σχετίζονται με τα οικονομικά σου! Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Ζυγό και χρειάζεσαι ξεκούραση, απομόνωση και ίσως έναν καλό ύπνο!

Astro Tip:

Βρες λίγο χρόνο να ακούσεις τον εαυτό σου. Σκέψου τι αξίζεις, όχι τι κοστίζει. Η ηρεμία είναι πολύτιμο αγαθό σήμερα.

Τοξότης – Νέο κεφάλαιο, αλλά με εσωτερικές συγκρούσεις

Αγαπημένε μου Τοξότη, σημαντική αυτή η Παρασκευή για σένα καθώς ο Ερμής – ο πλανήτης της επικοινωνίας – περνά στο ζώδιό σου και ξεκινάει μια νέα περίοδος γεμάτη συζητήσεις, μετακινήσεις, γνωριμίες και νέες ιδέες. Η σκέψη σου γίνεται πιο ζωντανή και η ανάγκη σου για ελευθερία και εξερεύνηση φουντώνει. Προσοχή όμως, γιατί η Σελήνη στην Παρθένο πιέζει από το πρωί με επαγγελματικές ή οικογενειακές ευθύνες, και το τετράγωνό της με τον Άρη που είναι επίσης στο ζώδιό σου μπορεί να φέρει νεύρα, βιασύνες ή κακή διαχείριση. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις εν θερμώ. Το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Ζυγό, μπορείς να βγεις από το καβούκι και να δεις φίλους ή να οργανώσεις τα σχέδιά σου πιο ομαλά.

Astro Tip: Άνοιξε νέες συζητήσεις αλλά απόφυγε τις επιθετικές εκφράσεις. Μην βιαστείς να αποδείξεις ποιος έχει δίκιο – σήμερα, αυτό που αξίζει είναι ποιος κρατά την ψυχραιμία του!

Αιγόκερως – Πίεση ή ευκαιρία; Εσύ θα το κρίνεις

Αγαπημένε μου Αιγόκερε, η Παρασκευή ξεκινά με τη Σελήνη στην Παρθένο να ενισχύει την ανάγκη για οργάνωση, πλάνο και ξεκάθαρες απαντήσεις. Θέλεις να νιώσεις σιγουριά πριν προχωρήσεις στα επόμενα βήματα, ειδικά σε επαφές με εξωτερικό, σπουδές, νομικά ή ταξίδια. Το τετράγωνο της με τον Άρη στον Τοξότη μπορεί να φέρει υπόγειες εντάσεις, εσωτερική ένταση, κούραση ή και έναν φόβο ότι δεν τα προλαβαίνεις όλα . Ο Ερμής εισέρχεται κι αυτός στον Τοξότη και εγκαινιάζει μια πιο εσωστρεφή φάση, που θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τι σε μπλοκάρει σε ψυχολογικό επίπεδο. Το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Ζυγό και στρέφει το ενδιαφέρον σου στην καριέρα και στις ευθύνες – ώρα για ψύχραιμη δράση.

Astro Tip: Μην φοβηθείς να πεις “όχι”. Αν κάτι σε πιέζει, σήμερα δεν χρειάζεται να πεις “ναι”. Κάνε πίσω για να δεις πιο καθαρά τη στρατηγική σου.

Υδροχόος – Συντονίζεσαι με τους άλλους… ή συγκρούεσαι;

Αγαπημένε μου Υδροχόε, σήμερα είναι μια μέρα που ενεργοποιεί δυναμικά τις σχέσεις σου. Η Σελήνη στην Παρθένο διεγείρει τα βαθιά σου συναισθήματα, τα κοινά οικονομικά ή τις ψυχικές σου ανάγκες – όμως το τετράγωνο της με τον Άρη μπορεί να φέρει εντάσεις με φίλους ή το σύντροφο, ειδικά αν προκύψουν παρεξηγήσεις ή οικονομικά θέματα. Απόφυγε τις δραματοποιήσεις και κράτησε την αντικειμενικότητά σου. Ο Ερμής περνά στον Τοξότη και σου φέρνει ευκαιρίες να διευρύνεις τον κύκλο σου, να δικτυωθείς και να επανασυνδεθείς με ανθρώπους που έχεις κοινά σχέδια. Το απόγευμα με τη Σελήνη στον Ζυγό, νιώθεις πιο ανάλαφρα και η επιθυμία σου για περιπέτεια και αλλαγή φουντώνει.

Astro Tip: Σήμερα σκέψου πριν αντιδράσεις – και ψάξε πίσω από τις λέξεις. Αν νιώσεις ένταση, άλλαξε σκηνικό, δες φίλους, και βάλε τον εαυτό σου σε νέα προοπτική.

Ιχθύες – Δες τη σχέση όπως είναι, όχι όπως τη φαντάζεσαι

Αγαπημένε μου Ιχθύ, η μέρα σε φέρνει μπροστά σε καταστάσεις που σε "τεστάρουν" συναισθηματικά. Η Σελήνη στην Παρθένο φωτίζει τον τομέα των σχέσεων και το τετράγωνό της με τον Άρη στον Τοξότη μπορεί να φέρει έντονα ξεσπάσματα, είτε στη δουλειά είτε στη σχέση. Απόφυγε τις υπερβολές και δες τα πράγματα με καθαρή ματιά. Ο Ερμής περνά στον Τοξότη και φέρνει έμφαση στην καριέρα, στην κοινωνική σου εικόνα και στην επικοινωνία. Μπορεί να σε καλέσουν σε επαγγελματική συνάντηση ή να σχεδιάσεις ένα επόμενο βήμα που αφορά κάποιο στόχο. Το απόγευμα με τη Σελήνη στον Ζυγό σε ηρεμεί ψυχολογικά και φέρνει πιο ισορροπημένες σχέσεις.

Astro Tip: Μη βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Δώσε χώρο στον εαυτό σου και στους άλλους και εσύ θα βρεις ξανά τον ρυθμό σου.