Μέρα παραπλανήσεων και σύγχυσης ειδικά για 4 ζώδια, σήμερα 14/12

Για σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου τα αστρολογικά νέα της ημέρας μας κρούουν το καμπανάκι ότι εύκολα μπορούμε να συναντήσουμε παγίδες που θα μας αποδιοργανώσουν! Ο Άρης από τον Τοξότη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες μία όψη που μιλά ξεκάθαρα για παραπλανητικές ενέργειες, λανθασμένες κινήσεις και εμπόδια που θα κάνουν το τοπίο γύρω μας αρκετά θολό!

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται καθυστερήσεις, αναβολές, τεχνικές βλάβες, λανθασμένες αποφάσεις και ψυχολογική και σωματική κόπωση! Δεν θα είναι εύκολο να αποφύγουμε προσωρινά το αίσθημα της απογοήτευσης ή και της σύγχυσης σε επαφές, σχέδια και μετακινήσεις.

Τα ζώδια που επηρεάζονται άμεσα και χρειάζεται σήμερα να είναι προσεχτικά στις επιλογές τους είναι οι ακόλουθοι:

Δίδυμοι: ιδιαίτερα οι γεννημένοι 18–20 Ιουνίου

Παρθένοι: 20–22 Σεπτεμβρίου

Τοξότες: 19–21 Δεκεμβρίου

Ιχθύες: 18–20 Μαρτίου

Ποιες παγίδες πρέπει να αποφύγεις αυτή την Κυριακή; Διάβασε την ημερήσια αστρολογική πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός - Προσοχή στις παραπλανήσεις

Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Κυριακή ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο σου ο Άρης, από το ζώδιο του Τοξότη, σχηματίζει ένα δύσκολο τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, που για σένα αποτελεί την «παγίδα» παρεξηγήσεων που μπορεί να πάνε πίσω τα προσωπικά σου σχέδια! Με τον Άρη από τον Τοξότη σε διακρίνει το θάρρος, η τόλμη και η ανάγκη να εκφραστείς, να ζήσεις νέες εμπειρίες και να ταράξεις τα λιμνάζοντα ύδατα, το τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα όμως μπορεί να φέρει παραπλανήσεις μέσα από ειδήσεις, προτάσεις και εσύ εντέλει να επιλέξεις την λάθος κατεύθυνση!

Astro Tip: Μην υπερενθουσιάζεσαι, η μέρα είναι ακατάλληλη για μεγάλα σχέδια ή για σημαντικές κινήσεις και πρωτοβουλίες!

Ταύρος – Μην βασίζεσαι σε λόγια του αέρα

Αγαπημένε μου Ταύρε, η σημερινή ημέρα μπορεί να σε μπερδέψει σε θέματα οικονομικά, διαπροσωπικά ή συναισθηματικά, ιδιαίτερα αν έχεις επενδύσει υπερβολική εμπιστοσύνη σε υποσχέσεις ή προσδοκίες που δεν στηρίζονται σε ρεαλιστικό υπόβαθρο. Ο Άρης από τον Τοξότη σε κάνει να επιθυμείς να πάρεις ρίσκα, να δώσεις κάτι παραπάνω – είτε συναισθηματικά είτε πρακτικά – αλλά το τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες εντείνει την ασάφεια: προσοχή σε οικονομικές συναλλαγές, δανεισμούς, επενδύσεις ή υποσχέσεις που ακούγονται “πολύ καλές για να είναι αληθινές”. Πρόσωπα από τον φιλικό ή επαγγελματικό σου κύκλο μπορεί να σε μπερδέψουν ή να μην είναι απόλυτα ξεκάθαρα.

Astro Tip: Μείνε μακριά από υποσχέσεις παγίδα και μη βιαστείς να εμπιστευτείς. Σήμερα δεν είναι για να δίνεις, αλλά για να παρατηρείς.

Δίδυμοι – Αστάθεια σε επαγγελματικά και σχέσεις

Αγαπημένε μου Δίδυμε, ο Άρης στον Τοξότη σε ωθεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες στις σχέσεις σου, να εκφραστείς, να κυνηγήσεις στόχους, να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως, σήμερα ο Ποσειδώνας από τους Ιχθύες σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη, και αυτό δημιουργεί ένα θολό τοπίο σε επαγγελματικά ή ακόμα και σε συντροφικά θέματα. Μπορεί να δεχθείς μια παραπλανητική πρόταση, ή να υπάρξει κάποια εξέλιξη που θα σε αποδιοργανώσει! Αυτό που είναι απαραίτητο να φροντίσεις σήμερα είναι να μην μπεις στη διαδικασία να κάνεις σχέδια χωρίς σαφή πρακτικό έλεγχο. Η αίσθηση “έχω τον έλεγχο” σήμερα είναι απατηλή, και χρειάζεται να κρατήσεις αποστάσεις από τοξικές επιρροές.

Astro Tip: Απόφυγε επαγγελματικές συζητήσεις ή κινήσεις που βασίζονται σε λόγια και όχι σε αποδείξεις. Η αλήθεια θα φανεί τις επόμενες ημέρες – σήμερα διατήρησε τις αποστάσεις σου.

Καρκίνος – Μην βιαστείς να πιστέψεις όσα ακούς

Αγαπημένε μου Καρκίνε, η Κυριακή σε βρίσκει σε διάθεση να οργανώσεις πρακτικά θέματα, να εξυπηρετήσεις αγαπημένα σου πρόσωπα ή να φροντίσεις τον εαυτό σου καλύτερα. Ο Άρης από τον Τοξότη σε βάζει σε ρυθμούς δράσης, όμως το τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες κρύβει παγίδες… ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν έγγραφα, μετακινήσεις, πληροφορίες, αγορές, συνεννοήσεις ή ακόμα και ταξίδια. Είναι πιθανό να σε καθοδηγήσει λανθασμένα ένας γνωστός, ή να επενδύσεις την εμπιστοσύνη σου σε ανακριβείς πληροφορίες. Μην αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν μπορείς να στηρίξεις.

Astro Tip: Μην επηρεάζεσαι από το “τι λένε”. Διασταύρωσε κάθε τι που ακούς. Η κρίση σου σήμερα μπορεί να θολώνει από συναισθηματισμό. Προτίμησε τη σιωπή από τις υποσχέσεις.

Λέων – Ο ενθουσιασμός θολώνει την κρίση

Αγαπημένε μου Λέοντα, με τον Άρη να κινείται στον φλογερό Τοξότη, έχεις διάθεση για δράση, φλερτ, δημιουργία, περιπέτεια. Όμως σήμερα σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, και αυτό κρύβει συναισθηματικές και οικονομικές αυταπάτες. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις παγίδες σε ερωτικές υποθέσεις – ενδέχεται να παρασυρθείς σε υπερβολικές προσδοκίες ή να μπλεχτείς σε μία ιστορία που δεν έχει σταθερή βάση. Παράλληλα, να είσαι επιφυλακτικός με οικονομικές συμφωνίες ή ξαφνικές αγορές. Η επιθυμία για απόδραση μπορεί να σε κάνει να χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα.

Astro Tip: Αν νιώσεις έντονη παρόρμηση για κάτι σήμερα, περίμενε ως αύριο πριν προχωρήσεις. Κράτησε μικρό καλάθι σε αισθηματικά και οικονομικά ανοίγματα.

Παρθένος – Πίεση στο σπίτι, παρανόηση στις σχέσεις

Αγαπημένε μου Παρθένε, η μέρα σήμερα χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς, ειδικά σε ό,τι αφορά το σπίτι, την οικογένεια και τις πιο στενές σου σχέσεις. Ο Άρης από τον Τοξότη σε πιέζει να οργανώσεις, να δράσεις, να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις, όμως το τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα σε φέρνει αντιμέτωπο με συναισθηματική ασάφεια, παρεξηγήσεις, ή υπονοούμενα που προκαλούν ανασφάλεια ή σύγχυση. Κάποιο μέλος της οικογένειας μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά ή εσύ να μην καταλαβαίνεις σωστά τις προθέσεις του συντρόφου. Πάρε χρόνο πριν αντιδράσεις.

Astro Tip: Μη βγάζεις συμπεράσματα από τη συμπεριφορά των άλλων αν δεν είσαι βέβαιος για το τι κρύβεται από πίσω. Κάνε ένα βήμα πίσω για να δεις καθαρά.

Ζυγός – Προσοχή σε κουβέντες που θολώνουν το τοπίο

Αγαπημένε μου Ζυγέ, σήμερα ο Άρης από τον Τοξότη σου δίνει την επιθυμία να μιλήσεις, να πεις την αλήθεια σου, να πάρεις θέση. Όμως το τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε προειδοποιεί: οι λέξεις μπορεί να παρεξηγηθούν, η πρόθεση να μην φανεί σωστά και η συζήτηση να μπερδευτεί. Ειδικά σε εργασιακά θέματα, σε οργανωτικά ζητήματα ή σε επαφές με συνεργάτες, προσπάθησε να είσαι προσεκτικός – να λες λιγότερα και να ακούς περισσότερα. Η μέρα θέλει απλότητα και ξεκάθαρες κουβέντες, αλλιώς εύκολα χάνεται η ουσία.

Astro Tip: Αν νιώσεις ότι κάτι σε μπερδεύει ή σε αγχώνει, μην προσπαθήσεις να το λύσεις αμέσως. Πάρε απόσταση και επανέλαβε τη σκέψη σου άλλη στιγμή – θα σου φανεί πολύ πιο καθαρή.

Σκορπιός – Προστατεύσου από λάθη

Αγαπημένε μου Σκορπιέ, σήμερα είναι μια μέρα που απαιτεί ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση σε οικονομικά και αισθηματικά . Ο Άρης στον Τοξότη σε ωθεί να διεκδικήσεις αυτά που θεωρείς ότι αξίζεις – είτε συναισθηματικά είτε υλικά. Όμως το τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα φέρνει έντονη συναισθηματική ασάφεια, κυρίως στις προσωπικές σου επιθυμίες. Είσαι πιο ευάλωτος στους πειρασμούς ή σε κινήσεις που δεν θα φέρουν αποτέλεσμα! Προσοχή γιατί σήμερα εύκολα θα παρασυρθείς σε φαντασιώσεις που δε θα βασίζονται στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, τα οικονομικά σου χρειάζονται έλεγχο, καθώς η ανάγκη για κατανάλωση ή παρορμητικές αγορές μπορεί να σε βγάλει εκτός προϋπολογισμού.

Astro Tip: Μην μπεις σε διλήμματα για πράγματα που δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί ξεκάθαρα. Περίμενε λίγες μέρες μέχρι να «καθαρίσει» το τοπίο. Η αλήθεια δεν είναι μακριά.

Τοξότης – Σήμερα εσύ είσαι αυτός που προκαλείς τα μπερδέματα

Αγαπημένε μου Τοξότη, με τον Άρη στο ζώδιό σου, η ενέργειά σου είναι ανεβασμένη, έχεις την παρόρμηση να κινηθείς μπροστά, να διεκδικήσεις, να δράσεις. Όμως σήμερα, με το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα, γίνεσαι ευάλωτος σε λάθη, παρανοήσεις, ακόμα και αυτοπαγίδευση. Μπορεί να κινηθείς με βάση έναν ενθουσιασμό επιπόλαιο, να αναλάβεις ρόλους που δεν σου αντιστοιχούν ή να παραπλανήσεις – ακόμη και άθελά σου – κάποιον κοντινό σου. Ειδικά στα οικογενειακά και επαγγελματικά σου, διατήρησε χαμηλούς τόνους. Προσοχή σε βλάβες στο χώρο του σπιτιού

Astro Tip: Αν κάτι δείχνει “τέλειο”, κράτα επιφύλαξη. Σήμερα είναι εύκολο να παρερμηνεύσεις και να παρερμηνευτείς. Η ωριμότητά σου είναι στο να πεις «όχι τώρα».

Αιγόκερως – Η κούραση δεν είναι αδυναμία

Αγαπημένε μου Αιγόκερε, η Κυριακή σε βρίσκει εσωστρεφή, κουρασμένο ή λίγο «αλλού», και δεν έχεις άδικο. Ο Άρης στον Τοξότη, από τον 12ο ηλιακό σου οίκο, ενεργοποιεί υποσυνείδητα άγχη, εσωτερικές συγκρούσεις και ανησυχία. Το τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα φέρνει θολές σκέψεις, λάθος κρίσεις, απορρόφηση από προβλήματα άλλων ή τάση να κουβαλάς βάρη που δεν σου ανήκουν. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν μπερδέματα σε επαγγελματικά ή παρασκηνιακά ζητήματα – απόφυγε σημαντικές κινήσεις και αποφάσεις, ιδίως αν δεν είσαι βέβαιος για τα δεδομένα.

Astro Tip: Άφησε χώρο για ξεκούραση και για λίγη αδράνεια. Σήμερα δεν είσαι για μάχες αλλά για συντονισμό με τον εαυτό σου. Προστάτεψε την ενέργειά σου.

Υδροχόος – Κάποιοι δεν σε επηρεάζουν θετικά

Αγαπημένε μου Υδροχόε, ο Άρης στον Τοξότη σε βάζει σε τροχιά σχεδίων, στόχων, οραμάτων και σε κάνει να θέλεις να δικτυωθείς, να κινηθείς ομαδικά, να συμμετέχεις. Όμως σήμερα, με το τετράγωνο Άρη – Ποσειδώνα, οικονομικά θέματα ή συμφωνίες μέσα από φίλους, ομάδες ή συλλογικά σχήματα μπορεί να κρύβουν παγίδες. Μην εμπιστεύεσαι προτάσεις που υπόσχονται πολλά ή άτομα που παρουσιάζονται πιο έντιμα απ’ όσο είναι. Η ψυχολογία σου είναι εύθραυστη και μπορεί να παρασυρθείς από το όνειρο, ξεχνώντας την πραγματικότητα.

Astro Tip: Αν νιώθεις ότι κάτι δεν κολλάει, δεν φταις εσύ. Διατήρησε αποστάσεις από πρόσωπα που θολώνουν τα όριά σου.

Ιχθύες – Το «ναι» σήμερα μπορεί να είναι παγίδα

Αγαπημένε μου Ιχθύ, είσαι στο επίκεντρο των αστρολογικών εξελίξεων σήμερα, καθώς ο Ποσειδώνας από το ζώδιό σου δέχεται το τετράγωνο του Άρη από τον Τοξότη, και το θολό τοπίο αγγίζει την καριέρα, τους προσωπικούς στόχου, το γάμο. Ίσως θελήσεις να πεις “ναι” σε κάτι για να μη στεναχωρήσεις κάποιον, να υποχωρήσεις για λόγους «ειρήνης», ή να κινηθείς με βάση τον ενθουσιασμό και όχι τη λογική. Όμως σήμερα, οι υποσχέσεις μπορεί να γίνουν βάρη, και οι ευθύνες που αναλαμβάνεις να σε ξεπερνούν. Μείνε κοντά σε ό,τι είναι ξεκάθαρο και τίμιο, οι παγίδες της ημέρας μπορεί να σε εκθέσουν!

Astro Tip: Το «ναι» πρέπει να είναι συνειδητό. Αν έχεις αμφιβολία, η απάντηση είναι «όχι ακόμα». Προστάτεψε τα όριά σου.