Μέρα σπατάλης και υπερβολών ειδικά για 4 ζώδια, σήμερα 18/3

Η σημερινή Τετάρτη χαρακτηρίζεται από μία έντονη διάθεση για υπερβολή, καλοπέραση αλλά και παρορμητικές επιλογές, καθώς το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο ανεβάζει το αίσθημα της επιθυμίας, της απόλαυσης αλλά και της σπατάλης. Πρόκειται για μία όψη που κάνει τα συναισθήματα να εκφράζονται πιο έντονα, τις ανάγκες να διογκώνονται και τις αποφάσεις να παίρνονται πολλές φορές με βάση το συναίσθημα και όχι τη λογική. Είναι μία ημέρα που μπορεί να μας παρασύρει σε έξοδα, σε υπερβολές στη διασκέδαση ή σε παρορμητικές κινήσεις που όμως θα μας κάνουν να περάσουμε καλά.

Την ίδια στιγμή όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο λειτουργεί σαν μία ευεργετική «διέξοδος», φέρνοντας ξαφνικές λύσεις, ευχάριστες εκπλήξεις ή ευκαιρίες που δεν περιμέναμε. Μία ιδέα, μία πρόταση ή μία εξέλιξη μπορεί να αλλάξει θετικά την πορεία μιας υπόθεσης και να μας δώσει έναν πιο δημιουργικό τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων.

Ιδιαίτερα ευάλωτα στις σπατάλες, στις απολαύσεις αλλά και στις υπερβολές της ημέρας είναι αυτή την ημέρα οι Κριοί (1–6 Απριλίου), Καρκίνοι (4–9 Ιουλίου), Ζυγοί (5–10 Οκτωβρίου) και Αιγόκεροι (3–8 Ιανουαρίου). Για εσάς η ημέρα μπορεί να φέρει έντονες επιθυμίες για αγορές, διασκέδαση ή για στιγμές που θα σας βγάλουν από τη ρουτίνα.

Το κλειδί της ημέρας είναι το μέτρο: μπορούμε να απολαύσουμε τις χαρές που προσφέρει, αρκεί να μην ξεφύγουμε από τα όρια.

Κριός – Τάση για υπερβολές

Κριέ μου, για σήμερα Τετάρτη το τετράγωνο της Αφροδίτης από το ζώδιο σου με τον Δία από τον Καρκίνο εντείνει το αίσθημα της υπερβολής και της παρόρμησης, για θέματα που συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια, τα συναισθηματικά αλλά και τα οικονομικά έξοδα! Εσύ θα πρέπει να μετριάσεις τους τόνους και να συγκρατήσεις την επιπολαιότητα! Παράλληλα το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο, προσφέρει την ξαφνική έκπληξη, ή αλλαγή που θα σε βοηθήσει να λύσεις μία υπόθεση σημαντική για σένα!

AstroTip: Παν μέτρον άριστον θα πρέπει να θυμάσαι ειδικά αυτή την ημέρα. Απόλαυσε την ενέργεια γύρω σου, αλλά μην παρασύρεσαι

Ταύρος – Ευχάριστες εκπλήξεις μέσα στην ένταση

Η σημερινή Τετάρτη αγαπητέ μου Ταύρε φέρνει ένα περίεργο μείγμα έντασης αλλά και απρόσμενων ευκαιριών. Από τη μία πλευρά, το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο δημιουργεί μία τάση υπερβολής στις συζητήσεις, στα έξοδα αλλά και στον τρόπο που εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Μπορεί εύκολα να πεις περισσότερα από όσα πρέπει ή να παρασυρθείς σε μία υπερβολική αντίδραση. Από την άλλη πλευρά όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό που βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο μπορεί να φέρει μία απρόσμενη θετική εξέλιξη σε ένα σχέδιο που αφορά το μέλλον σου. Μία είδηση, μία πρόταση ή μία ιδέα μπορεί να σου ανοίξει έναν νέο δρόμο.

AstroTip: Κράτησε ισορροπία ανάμεσα στον ενθουσιασμό και στη λογική.

Δίδυμοι – Υπερβολές στις κοινωνικές επαφές

Για τη σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Δίδυμε, το ενδιαφέρον σου στρέφεται κυρίως στους φίλους, στις κοινωνικές επαφές αλλά και στις δραστηριότητες που σου προσφέρουν χαρά. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να σε παρασύρει σε υπερβολές, είτε σε έξοδα είτε σε υποσχέσεις που δίνεις στους άλλους. Είναι πιθανό να νιώσεις την ανάγκη να ευχαριστήσεις όλους γύρω σου, όμως αυτό μπορεί να σε βγάλει από το μέτρο. Την ίδια στιγμή, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο λειτουργεί πιο παρασκηνιακά και μπορεί να σου δώσει μία ξαφνική ιδέα ή μία λύση για ένα θέμα που σε απασχολεί επαγγελματικά.

AstroTip: Απόλαυσε τις κοινωνικές στιγμές, αλλά μην υπερβάλλεις σε λόγια και υποσχέσεις.

Καρκίνος – Ένταση σε επαγγελματικά ζητήματα

Η σημερινή Τετάρτη αγαπητέ μου Καρκίνε σε φέρνει στο επίκεντρο εξελίξεων που σχετίζονται με την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία που βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο μπορεί να δημιουργήσει υπερβολές σε επαγγελματικές συζητήσεις ή να σε ωθήσει να αντιδράσεις πιο έντονα σε μία κατάσταση που αφορά τη δουλειά. Είναι πιθανό να υπάρξει μία συζήτηση που θα σε κάνει να υπερασπιστείς τη θέση σου. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία ευχάριστη εξέλιξη μέσα από έναν φίλο ή έναν συνεργάτη που θα σου δώσει μία διαφορετική προοπτική.

AstroTip: Μην αφήσεις την ένταση της ημέρας να σε οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις.

Λέων – Ανάγκη για αλλαγή και ελευθερία

Σήμερα αγαπητέ μου Λέοντα νιώθεις έντονα την ανάγκη να ξεφύγεις από περιορισμούς και να κάνεις κάτι διαφορετικό από τη συνηθισμένη ρουτίνα. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να σε παρασύρει σε υπερβολές ή σε αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση το συναίσθημα. Είναι πιθανό να νιώσεις την ανάγκη να υπερασπιστείς μία ιδέα ή να εκφράσεις πιο έντονα τις απόψεις σου. Ωστόσο, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία απρόσμενη ευκαιρία σε επαγγελματικό επίπεδο ή μία εξέλιξη που θα σου ανοίξει έναν νέο δρόμο.

AstroTip: Κράτησε τον ενθουσιασμό σου, αλλά απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις.

Παρθένος – Υπερβολές σε οικονομικά και συναισθήματα

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Παρθένε σε βάζει σε σκέψεις γύρω από οικονομικά ζητήματα αλλά και γύρω από βαθύτερα συναισθηματικά θέματα. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει μία τάση υπερβολής σε έξοδα ή σε συναισθηματικές αντιδράσεις. Είναι πιθανό να νιώσεις ότι πρέπει να προσφέρεις περισσότερα από όσα μπορείς ή να επενδύσεις συναισθηματικά σε μία κατάσταση που χρειάζεται προσοχή. Την ίδια στιγμή όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία ευχάριστη έκπληξη ή μία θετική εξέλιξη που θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα με περισσότερη αισιοδοξία.

AstroTip: Απόφυγε τις οικονομικές υπερβολές και άφησε τα γεγονότα να εξελιχθούν φυσικά.

Ζυγός – Υπερβολές στις σχέσεις και στις προσδοκίες

Η σημερινή Τετάρτη αγαπητέ μου Ζυγέ στρέφει την προσοχή σου κυρίως στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο δημιουργεί μία τάση υπερβολής τόσο στις προσδοκίες όσο και στις αντιδράσεις. Είναι πιθανό να νιώσεις ότι ένας άνθρωπος ζητά περισσότερα από όσα μπορείς να δώσεις ή να προκύψει μία συζήτηση όπου τα συναισθήματα θα εκφραστούν πιο έντονα από όσο συνήθως. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία απρόσμενη λύση σε ένα θέμα που σε απασχολεί, ιδιαίτερα σε οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα που μοιράζεσαι με άλλους.

AstroTip: Διατήρησε ισορροπία στις σχέσεις και μην παρασύρεσαι από υπερβολικές προσδοκίες.

Σκορπιός – Πίεση στην καθημερινότητα

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Σκορπιέ σε βρίσκει να ασχολείσαι έντονα με υποχρεώσεις, πρακτικά ζητήματα και θέματα δουλειάς. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικές απαιτήσεις στο πρόγραμμα ή να σε οδηγήσει να αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Είναι πιθανό να υπάρξει μία κατάσταση στη δουλειά που θα σε πιέσει ή μία συζήτηση που θα σε αναγκάσει να υπερασπιστείς τη θέση σου. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία απρόσμενη θετική εξέλιξη σε μία σχέση ή συνεργασία.

AstroTip: Οργάνωσε σωστά τον χρόνο και την ενέργειά σου για να αποφύγεις την εξάντληση.

Τοξότης – Υπερβολές στον έρωτα και στη διασκέδαση

Σήμερα αγαπητέ μου Τοξότη η διάθεσή σου είναι πιο εξωστρεφής και παιχνιδιάρικη, ωστόσο η ημέρα κρύβει και παγίδες υπερβολής. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να σε παρασύρει σε έντονα συναισθήματα, παρορμητικές κινήσεις ή ακόμη και σε έξοδα που σχετίζονται με τη διασκέδαση. Είναι πιθανό να θελήσεις να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να σκεφτείς ιδιαίτερα τις συνέπειες. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία ευχάριστη εξέλιξη σε ένα θέμα δουλειάς ή καθημερινότητας που θα σου δώσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

AstroTip: Απόλαυσε τις όμορφες στιγμές της ημέρας, αλλά κράτησε ένα μέτρο στις αποφάσεις σου.

Αιγόκερως – Υπερβολές στο σπίτι και στην οικογένεια

Η σημερινή Τετάρτη αγαπητέ μου Αιγόκερε φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια αλλά και την προσωπική σου ασφάλεια. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει υπερβολές σε οικογενειακές συζητήσεις ή να φέρει ένταση σε θέματα που σχετίζονται με τον χώρο του σπιτιού. Είναι πιθανό να προκύψει μία κατάσταση όπου τα συναισθήματα θα εκφραστούν πιο έντονα από όσο περίμενες. Παράλληλα όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία ευχάριστη εξέλιξη μέσα από μία ιδέα, μία επικοινωνία ή μία δημιουργική πρόταση που θα σου αλλάξει τη διάθεση.

AstroTip: Μείνε ψύχραιμος σε οικογενειακές συζητήσεις και μην αφήσεις την ένταση να σε παρασύρει.

Υδροχόος – Υπερβολές στα λόγια και στις συζητήσεις

Για τη σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Υδροχόε, η προσοχή σου στρέφεται σε επικοινωνίες, μετακινήσεις και συζητήσεις που μπορεί να πάρουν πιο έντονο χαρακτήρα. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο δημιουργεί μία τάση υπερβολής στα λόγια, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις ή σε υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρηθούν. Είναι πιθανό να υπάρξει μία συζήτηση που θα σε κάνει να αντιδράσεις πιο παρορμητικά από όσο συνήθως. Την ίδια στιγμή όμως, το εξάγωνο του Ήλιου από τους Ιχθύες με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία απρόσμενη λύση σε ένα θέμα σπιτιού ή οικογένειας.

AstroTip: Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεις τις σκέψεις σου – το μέτρο σήμερα είναι απαραίτητο.

Ιχθύες – Υπερβολές σε οικονομικά και επιθυμίες

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Ιχθύ φέρνει στο προσκήνιο θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά αλλά και με τις προσωπικές σου επιθυμίες. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Κριό με τον Δία από τον Καρκίνο μπορεί να σε παρασύρει σε έξοδα ή σε αποφάσεις που παίρνονται με βάση το συναίσθημα. Είναι πιθανό να θελήσεις να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου ή τους γύρω σου χωρίς να υπολογίσεις ιδιαίτερα το κόστος. Ωστόσο, το εξάγωνο του Ήλιου από το ζώδιό σου με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία ευχάριστη είδηση, μία απρόσμενη πρόταση ή μία λύση σε ένα θέμα που σε απασχολούσε το τελευταίο διάστημα.

AstroTip: Απόλαυσε τις χαρές της ημέρας, αλλά κράτησε ένα μέτρο στα έξοδα και στις παρορμήσεις σου.