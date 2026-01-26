Μέρα σταθμός ειδικά για 4 ζώδια σήμερα 26/1

Η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου δεν είναι μια συνηθισμένη ημέρα που ξεκινάμε απλά την εβδομάδα μας, αλλά είναι από εκείνες τις ημέρες που γράφουν υποσημείωση στο μέλλον. Ξεκινάμε με τη Σελήνη στον Ταύρο, που ενισχύει την ανάγκη για σταθερότητα, ασφάλεια, πρόγραμμα και… λιγότερα δράματα. Θέλουμε να πατήσουμε γερά στη γη, να κρατήσουμε ό,τι αξίζει και να οργανώσουμε τη ζωή μας πιο πρακτικά. Όμως το σύμπαν έχει και άλλα σχέδια.

Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη στον Αιγόκερω δημιουργεί ένα πιεστικό κλίμα σε επικοινωνία, σχέσεις και επαγγελματικές επαφές. Λόγια μπορεί να παρεξηγηθούν, συναισθήματα να εκφραστούν άτσαλα και υποχρεώσεις να βαραίνουν περισσότερο απ’ όσο αντέχουμε. Δεν είναι ιδανική μέρα για δύσκολες συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα εν θερμώ ή συναισθηματικές απαιτήσεις. Ευνοεί όμως τη σοβαρή σκέψη, τις πρακτικές αποφάσεις και το ξεκαθάρισμα προτεραιοτήτων.

Και τώρα… το μεγάλο νέο: ο Ποσειδώνας περνά στον Κριό, εγκαινιάζοντας έναν μακροχρόνιο κύκλο έως το 2039. Αυτό από μόνο του κάνει τη μέρα σταθμό. Ξεκινά μια εποχή αφύπνισης, οραμάτων, αλλά και παγίδων, ιδιαίτερα για τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως). Για εσάς, τίποτα δεν θα είναι πια “όπως πριν”.

Αναλυτικά οι προβλέψεις της ημέρας για κάθε ζώδιο και ωροσκόπο!

Κριός – Μέρα σταθμός για το ζώδιο σου!

Τσαγκαροδευτέρα σήμερα και με την Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στον Ταύρο, επικεντρώνεσαι στα οικονομικά σου αγαπητέ μου Κριέ! Κοιτάζεις πώς θα εξασφαλίσεις τις πηγές σου, πώς θα επανασφέρεις την σταθερότητα, όμως κυριαρχούν κάποιοι εκνευρισμοί, καθώς η Σελήνη συγκρούεται με όψη τετραγώνου με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω, προκαλώντας ένα πιεστικό κλίμα δυσάρεστων επαφών στα επαγγελματικά! Το σημαντικό όμως αστρολογικό γεγονός της ημέρας, είναι η είσοδος του Ποσειδώνα στο ζώδιο σου, όπου και θα παραμείνει στο ζώδιο σου έως το 2039. Η επιρροή του θα είναι αισθητή σε βάθος χρόνου, φέρνοντας αφύπνιση σε οράματα και σχέδια ζωής!

Astro Tip: Μην φοβάσαι να ονειρευτείς το αύριο, αλλά και να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου με επιμονή και πείσμα!

Ταύρος – Αλλάζεις προτεραιότητες, αλλάζεις και πορεία



Δευτέρα σήμερα αγαπητέ μου Ταύρε και με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου, νιώθεις έντονα ότι κάτι μέσα σου ζητά επανεκκίνηση. Η προσοχή σου στρέφεται στον εαυτό σου, στις ανάγκες σου, στο σώμα και στις αντοχές σου, ενώ θέλεις να βάλεις τάξη σε όσα σε πιέζουν το τελευταίο διάστημα. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω δημιουργεί εκνευρισμό σε επαγγελματικά θέματα, καθυστερήσεις, αλλά και συζητήσεις που σε ζορίζουν ψυχολογικά. Παράλληλα όμως, η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό ανοίγει έναν μακροχρόνιο κύκλο εσωτερικής αφύπνισης: αρχίζεις να ακούς περισσότερο το ένστικτό σου και να καταλαβαίνεις τι πραγματικά δεν σου κάνει πια.

Astro Tip: Μην αγνοείς τα σημάδια – η διαίσθησή σου σήμερα μιλά πιο καθαρά απ’ όσο νομίζεις.

Δίδυμοι – Κλείσιμο κύκλων & εσωτερικές αποφάσεις



Αγαπητέ μου Δίδυμε, το ξεκίνημα της εβδομάδας σε βρίσκει σε πιο εσωστρεφή διάθεση, είναι από τις λίγες στιγμές που δεν έχεις όρεξη για πολλά λόγια. Με τη Σελήνη στον Ταύρο, έχεις ανάγκη να αποτραβηχτείς λίγο από την ένταση, να ξεκουραστείς και να σκεφτείς τι αφήνεις πίσω σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω μπορεί να φέρει ψυχολογική πίεση, άγχη για οικονομικά ή παρασκηνιακές καταστάσεις που σε κουράζουν. Ωστόσο, η μεγάλη είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό αλλάζει σταδιακά τον τρόπο που ονειρεύεσαι το μέλλον σου, φέρνοντας νέες φιλίες, νέους στόχους και διαφορετική φιλοσοφία ζωής.

Astro Tip: Κλείσε ήσυχα ό,τι σε βαραίνει – οι νέες πόρτες ανοίγουν όταν αδειάσουν τα χέρια.

Καρκίνος – Όνειρα, φίλοι και νέοι δρόμοι



Αγαπητέ μου Καρκίνε, η Σελήνη στον Ταύρο για σήμερα Δευτέρα σε βοηθά να νιώσεις πιο ασφαλής μέσα σε ομάδες, φιλίες κάνοντας σχέδια για το μέλλον. Έχεις ανάγκη να στηριχτείς σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και να νιώσεις ότι δεν πορεύεσαι μόνος. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω φέρνει πιέσεις σε σχέσεις και συνεργασίες, με λόγια που μπορεί να σε αγγίξουν πιο βαθιά απ’ όσο δείχνεις. Το μεγάλο νέο της ημέρας είναι η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό, που ξεκινά έναν μακρύ κύκλο επαναπροσδιορισμού στόχων και κατεύθυνσης ζωής – τίποτα δεν θα μείνει επιφανειακό.

Astro Tip: Μείνε πιστός στα όνειρά σου, αλλά διάλεξε προσεκτικά με ποιους τα μοιράζεσαι.

Λέων – Στο προσκήνιο με πίεση αλλά και μεγάλες συνειδητοποιήσεις

Τα άστρα για σήμερα Δευτέρα αγαπητέ μου Λέοντα με την Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στον Ταύρο σε φέρνουν στο επίκεντρο ευθυνών, επαγγελματικών θεμάτων και ρόλων που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Θέλεις να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων, να δείξεις συνέπεια και αξιοπιστία, όμως μέσα σου νιώθεις ότι το βάρος είναι μεγαλύτερο απ’ όσο θα ήθελες. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω φέρνει πιεστικές επαφές στη δουλειά, απαιτήσεις και λόγια που σε αγγίζουν στον εγωισμό σου. Παράλληλα, η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό ανοίγει έναν μακρύ κύκλο αλλαγής φιλοσοφίας ζωής: αρχίζεις να βλέπεις αλλιώς το μέλλον, τα όνειρα και τα “θέλω” σου.

Astro Tip: Μην εγκλωβίζεσαι μόνο στο πρέπει – τόλμησε να δεις πιο μακριά.

Παρθένος – Νέες προοπτικές & εσωτερικό ξεκαθάρισμα

Αγαπητέ μου Παρθένε, η Δευτέρα σε βρίσκει με τη Σελήνη στον Ταύρο να σου δίνει ανάσα, ελπίδα και πιο καθαρή ματιά στα πράγματα. Θέλεις να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να ανοίξεις το μυαλό σου και να δεις νέες προοπτικές. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω μπορεί να φέρει συναισθηματική πίεση ή διλήμματα στα αισθηματικά, με σκέψεις που σε μπερδεύουν. Το σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό, που ξεκινά μια μακρά περίοδο βαθιών αλλαγών σε σχέσεις, συναισθηματικά και κοινά οικονομικά.

Astro Tip: Άφησε χώρο στο άγνωστο – δεν χρειάζεται να τα ελέγχεις όλα.

Ζυγός – Συναισθηματικό βάθος & αλλαγή στάσης στις σχέσεις

Για σήμερα Δευτέρα αγαπητέ μου Ζυγέ η Σελήνη στον Ταύρο σε φέρνει πιο κοντά σε βαθύτερα συναισθήματα και ενισχύει την ανάγκη σου να ανακαλύψεις την αλήθεια που κρύβεις μέσα σου ή που οι άλλοι γύρω σου, σου κρύβουν! Σκέφτεσαι τι δίνεις και τι παίρνεις, τόσο σε σχέσεις όσο και σε πρακτικά θέματα. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω φέρνει ένταση στο σπίτι ή με οικογενειακά πρόσωπα, ενώ μπορεί να νιώσεις ότι πιέζεσαι συναισθηματικά. Η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό, απέναντί σου, ξεκινά έναν πολυετή κύκλο αλλαγής στις σχέσεις: αυταπάτες θα φύγουν, αλλά μένει ό,τι έχει αλήθεια.

Astro Tip: Μην φοβάσαι τις αλλαγές – σου ανοίγουν δρόμους για πιο ουσιαστικές σχέσεις.

Σκορπιός – Σχέσεις σε επαναπροσδιορισμό

Αγαπητέ μου Σκορπιέ για σήμερα Δευτέρα η Σελήνη απέναντί σου, στο ζώδιο του Ταύρου, σε φέρνει αντιμέτωπο με σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικές επαφές. Θέλεις σταθερότητα, συνέπεια και ξεκάθαρες κουβέντες, όμως το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω δημιουργεί πιεστικό κλίμα στην επικοινωνία, παρεξηγήσεις ή ακόμα και λόγια που “τσούζουν”. Παράλληλα, η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό ξεκινά έναν μακρύ κύκλο αλλαγών στην καθημερινότητα και στη στάση σου απέναντι σε υποχρεώσεις και ανθρώπους που θεωρούσες δεδομένους.

Astro Tip: Μίλησε ξεκάθαρα, αλλά χωρίς ένταση – δεν χρειάζεται κάθε κουβέντα να γίνεται σύγκρουση.

Τοξότης – Ρουτίνα, ευθύνες & νέα οπτική ζωής

Αγαπητέ μου Τοξότη, η εβδομάδα σε βρίσκει με τη Σελήνη στον Ταύρο να σε καλεί να οργανώσεις την καθημερινότητά σου, να βάλεις πρόγραμμα και να προσέξεις περισσότερο το σώμα και τις αντοχές σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω φέρνει άγχος για οικονομικά ή επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά και εκνευρισμό γιατί νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνουν. Το μεγάλο νέο της ημέρας είναι η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό, που ανοίγει έναν μακροχρόνιο κύκλο δημιουργικότητας, έμπνευσης και επανασύνδεσης με τη χαρά της ζωής.

Astro Tip: Βάλε όρια στην κούραση – η έμπνευση έρχεται όταν ξεκουράζεσαι.

Αιγόκερως – Καρδιά, έρωτας & βαθιές αλλαγές

Δευτέρα σήμερα αγαπητέ μου Αιγόκερε και η Σελήνη στον Ταύρο σε φέρνει πιο κοντά στην ανάγκη για χαρά, έρωτα και συναισθηματική απόλαυση. Θέλεις να νιώσεις, να δημιουργήσεις, να ζήσεις τη στιγμή, όμως το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από το ζώδιό σου σε κάνει να λειτουργείς κάπως εγωιστικά, επιμένοντας σε αυτά που σκέφτεσαι και θέλεις εσύ, χωρίς να μετράς άλλους παράγοντες! Παράλληλα, η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό ξεκινά έναν πολυετή κύκλο αλλαγών σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας – τίποτα πια δεν θα στηρίζεται σε ψευδαισθήσεις.

Astro Tip: Επίτρεψε στον εαυτό σου λίγη χαρά χωρίς ενοχές – τη χρειάζεσαι περισσότερο απ’ όσο νομίζεις.

Υδροχόος – Σπίτι, όρια & συναισθηματική αφύπνιση

Για σήμερα αγαπητέ μου Υδροχόε και με τη Σελήνη στον Ταύρο, η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και την ανάγκη για σταθερότητα. Θέλεις να νιώσεις ασφαλής, να προστατεύσεις τον χώρο σου και να βάλεις όρια εκεί που νιώθεις ότι παραβιάζονται. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω φέρνει εσωτερικές πιέσεις, παρασκηνιακές καταστάσεις ή λόγια που σε μπερδεύουν συναισθηματικά. Το μεγάλο αστρολογικό γεγονός της ημέρας είναι η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό, που ανοίγει έναν μακρύ κύκλο αλλαγής στον τρόπο σκέψης, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων. Από εδώ και πέρα, δεν θα μπορείς να αγνοείς τη διαίσθησή σου.

Astro Tip: Άκουσε το ένστικτό σου – ξέρει περισσότερα απ’ όσα δείχνουν τα δεδομένα.

Ιχθύες – Νέα οράματα & αλλαγή αξιών

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η Τσαγκαροδευτέρα σε βρίσκει με τη Σελήνη στον Ταύρο να σε βοηθά να σταθεροποιήσεις σκέψεις, επαφές και αποφάσεις. Θέλεις ξεκάθαρες κουβέντες, ουσία στην επικοινωνία και ανθρώπους που εμπνέουν εμπιστοσύνη. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Αιγόκερω φέρνει πιέσεις από φίλους, ομάδες ή στόχους που δεν ευθυγραμμίζονται πια με τις αξίες σου. Παράλληλα, η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό σηματοδοτεί μια μακρά περίοδο αλλαγής σε οικονομικά, αξίες και αυτοεκτίμηση: μαθαίνεις να ζητάς λιγότερα από τους άλλους και περισσότερα από τον εαυτό σου.

Astro Tip: Επένδυσε σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις αληθινά πολύτιμος.