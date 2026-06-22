Μέριλιν Μονρόε: Η AI επιστρέφει στη σκηνή του θανάτου της και αναζωπυρώνει το μυστήριο

Τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου 1962, ο κόσμος ξύπνησε με μια είδηση που έμελλε να περάσει στην ιστορία. Η Μέριλιν Μονρόε, το απόλυτο σύμβολο του Χόλιγουντ, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη: η διάσημη ηθοποιός βρισκόταν γυμνή στο κρεβάτι της, με το ακουστικό του τηλεφώνου στο χέρι. Δίπλα της υπήρχαν φάρμακα, ανάμεσά τους ένα άδειο μπουκάλι του ισχυρού ηρεμιστικού Nembutal.

Ο θάνατός της αποδόθηκε σε υπερβολική δόση φαρμάκων και καταγράφηκε ως πιθανή αυτοκτονία. Ωστόσο, περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις, θεωρίες και αναπάντητα ερωτήματα.

Η νέα έρευνα που επιστρέφει στον πιο διάσημο θάνατο του Χόλιγουντ



Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μονρόε, ο συνταξιούχος ερευνητής ανεξιχνίαστων υποθέσεων Πολ Χόουλς αποφάσισε να επανεξετάσει την υπόθεση μέσα από το ντοκιμαντέρ του TMZ «Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe», που προβάλλεται από το FOX.

Ο Χόουλς θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρισμένες μορφές των αμερικανικών ερευνών, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ταυτοποίηση του διαβόητου «Golden State Killer» μετά από δεκαετίες αναζητήσεων.

«Γνώριζα ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων, η οποία χαρακτηρίστηκε πιθανή αυτοκτονία, αλλά ήξερα ελάχιστες λεπτομέρειες μέχρι να ξεκινήσω να ερευνώ την υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαζί του συμμετέχουν η ανώτερη αναλύτρια σκηνών εγκλήματος Αλίνα Μπάροουζ και η δημοσιογράφος ερευνητικών υποθέσεων Κίκι Μονίκ.

Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναχτίζει» τη σκηνή του θανάτου



Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο ντοκιμαντέρ είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την ανακατασκευή του σπιτιού της Μονρόε όπως ακριβώς ήταν τη νύχτα του θανάτου της.

Μέσα από ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο, οι ερευνητές μπορούν να κινηθούν εικονικά στον χώρο και να εξετάσουν ξανά τα δεδομένα με τεχνολογίες που δεν υπήρχαν το 1962.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της παραγωγής, στόχος δεν είναι να ανατραπεί το επίσημο πόρισμα, αλλά να εξεταστεί εκ νέου μια υπόθεση που, κατά την άποψή τους, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς από τις Αρχές της εποχής.

Τα σημεία της σκηνής που προκαλούν απορίες



Ο Χόουλς υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη αδυναμία της αρχικής έρευνας ήταν η ελλιπής καταγραφή της σκηνής. Όπως σημειώνει, υπάρχουν ελάχιστες φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιο της Μονρόε, ενώ αρκετά κρίσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ με τον τρόπο που θα απαιτούσαν τα σημερινά εγκληματολογικά πρότυπα.

Ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσαν τα τακτοποιημένα σεντόνια του κρεβατιού, καθώς και η εικόνα των φαρμάκων πάνω στο κομοδίνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μπουκαλάκια ήταν τοποθετημένα με ασυνήθιστη τάξη, ενώ οι ετικέτες τους ήταν στραμμένες προς την ίδια κατεύθυνση.

«Οι άνθρωποι που πρόκειται να καταπιούν δεκάδες χάπια συνήθως δεν φροντίζουν να τακτοποιήσουν τα πάντα πριν ξαπλώσουν», σχολίασε στη New York Post.

Παράλληλα, οι ερευνητές επαναφέρουν ένα ακόμη ερώτημα που συζητείται εδώ και χρόνια: γιατί δεν βρέθηκε ποτέ ποτήρι νερού κοντά στο κρεβάτι, παρά το γεγονός ότι η επίσημη εκδοχή αναφέρει κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών.

Το μυστήριο με τα φάρμακα και οι αντιφάσεις των γιατρών



Η Μέριλιν Μονρόε αντιμετώπιζε για χρόνια προβλήματα αϋπνίας, άγχους και εξάρτησης από συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της υπόθεσης αφορά τα σκευάσματα που βρέθηκαν στον οργανισμό της.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, ο προσωπικός της γιατρός, δρ. Χάιμαν Ένγκελμπεργκ, παραδεχόταν ότι της είχε συνταγογραφήσει το Nembutal, αρνούμενος όμως ότι της είχε χορηγήσει χλωράλη-υδράτη (chloral hydrate), μια ουσία που επίσης ανιχνεύθηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς ενισχύει σημαντικά την κατασταλτική δράση τους.

Ωστόσο, ο συγγραφέας Άντριου Γουίλσον υποστήριξε ότι κατά την έρευνά του εντόπισε συνταγή για χλωράλη-υδράτη με ημερομηνία Ιουνίου 1962 και υπογραφή του ίδιου του Ένγκελμπεργκ, περίπου δύο μήνες πριν από τον θάνατο της σταρ.

Ο Γουίλσον έχει υποστηρίξει ότι ο γιατρός δεν ήταν απολύτως ειλικρινής σχετικά με τον ρόλο του στη θεραπεία της Μονρόε, ενώ εκτιμά πως με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσαν να τεθούν σοβαρά ερωτήματα για πιθανή υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων σε έναν ψυχικά ευάλωτο ασθενή.

Η νύχτα που γεννά ακόμη ερωτήματα



Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, η οικονόμος της ηθοποιού, Γιούνις Μάρεϊ, ανησύχησε όταν η Μονρόε δεν ανταποκρινόταν από το υπνοδωμάτιό της.

Κάλεσε τον ψυχίατρο Ραλφ Γκρίνσον, ο οποίος έφτασε στο σπίτι, έσπασε ένα παράθυρο και μπήκε στο δωμάτιο όπου βρήκε τη σταρ νεκρή.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε ο δρ. Ένγκελμπεργκ, ο οποίος διαπίστωσε επίσημα τον θάνατό της.

Ένα από τα στοιχεία που εξακολουθούν να προκαλούν απορίες είναι ότι μεσολάβησε σχεδόν μία ώρα μέχρι να ενημερωθεί η αστυνομία. Παράλληλα, πριν ακόμη ξεκινήσει η επίσημη έρευνα, είχε ήδη διατυπωθεί η άποψη ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Οι Κένεντι, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας



Καμία υπόθεση στο Χόλιγουντ δεν έχει γεννήσει τόσες θεωρίες όσο ο θάνατος της Μονρόε.

Οι φήμες για τις σχέσεις της με τον πρόεδρο Τζον Κένεντι και τον αδελφό του Ρόμπερτ Κένεντι επιβιώνουν εδώ και δεκαετίες, ενώ κατά καιρούς συνδέθηκαν με υποθέσεις συγκάλυψης και κρατικών μυστικών.

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει επίσης τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του FBI, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η Μονρόε βρισκόταν υπό παρακολούθηση λόγω επαφών της με πρόσωπα που θεωρούνταν πολιτικά ύποπτα την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ωστόσο, δεν προέκυψε ποτέ στοιχείο ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος ή ότι η παρακολούθησή της συνδέθηκε με τον θάνατό της.

Τι έδειξε η επανεξέταση της υπόθεσης



Οι θεωρίες συνωμοσίας οδήγησαν τις Αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση το 1982.

Τότε, το Γραφείο του Εισαγγελέα του Λος Άντζελες κατέληξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Μέχρι σήμερα, ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε παραμένει επισήμως καταγεγραμμένος ως πιθανή αυτοκτονία.

Το μυστήριο που αρνείται να πεθάνει



Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, η υπόθεση εξακολουθεί να ασκεί μια μοναδική γοητεία στο κοινό.

Όχι επειδή έχουν προκύψει νέες αποδείξεις που ανατρέπουν το επίσημο πόρισμα, αλλά επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, αντιφάσεις και λεπτομέρειες που επιτρέπουν σε νέες γενιές ερευνητών να επιστρέφουν ξανά και ξανά σε εκείνη τη νύχτα του Αυγούστου του 1962.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα: ότι η γυναίκα που έγινε ο πιο αναγνωρίσιμος θρύλος του Χόλιγουντ εξακολουθεί, περισσότερο από 60 χρόνια μετά τον θάνατό της, να γεννά περισσότερα ερωτήματα απ' όσα απαντήσεις.



Πηγές: New York Post, Fox News Digital, Times of London