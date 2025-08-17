Μερομήνια: Πρόγνωση καιρού ή… φλιτζάνι και ωροσκόπιο; Τι αποκαλύπτει ο Θοδωρής Κολυδάς

Τα μερομήνια, η παλιά λαϊκή μέθοδος πρόγνωσης καιρού που βασίζεται στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, παραμένουν σημείο αντιπαράθεσης. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπενθύμισε πρόσφατα ότι στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εκπονηθεί η μοναδική μέχρι σήμερα επιστημονική μελέτη για την αξιοπιστία τους, σε Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας περίοδο 40 ετών. Τα συμπεράσματα ήταν αποστομωτικά: «καλύτερα να κοιτά κανείς το φλιτζάνι ή το ωροσκόπιο, παρά να πιστεύει στα μερομήνια».

Αναλυτικά ο Θεοδωρής Κολυδάς έγραψε σε ανάρτηση του:

«Στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει εκπονηθεί η μόνη έως τώρα επιστημονική μελέτη για την αξιοπιστία προγνώσεων για τα μερομήνια , για τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη, για περίοδο 40 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καλύτερα να ρίχνει κανείς τα χαρτιά, να κοιτάζει το φλιτζάνι ή να διαβάζει το ωροσκόπιο, παρά να πιστεύει στα Μερομήνια!

Οι υποστηρικτές της μεθόδου των μερομηνίων υποστηρίζουν πως παρά την εξέλιξη της επιστήμης της Μετεωρολογίας και την αναγνώριση της αξίας της δεν πρέπει να υποτιμάται η λαϊκή σοφία που μεταβιβάζεται από τα βάθη των αιώνων και έχει εμπλουτιστεί από την προσθήκη γνώσεων αιώνων, επισημαίνοντας πως οι μακροχρόνιες προβλέψεις με τη μέθοδο των μερομηνίων στηρίζονται σε "αδιάψευστα" μακροχρόνια και '"αξιόπιστα" στοιχεία.»

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 17, 2025

Ωστόσο, οι υποστηρικτές της μεθόδου επιμένουν πως δεν πρέπει να υποτιμάται η λαϊκή σοφία που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Τονίζουν ότι οι μακροχρόνιες προβλέψεις των μερομηνίων βασίζονται σε «αδιάψευστα» στοιχεία που έχουν δοκιμαστεί μέσα στους αιώνες, εμπλουτισμένα με παρατηρήσεις της φύσης και εμπειρική γνώση.