Μερτς: «Το Ιράν προσπαθεί να ταπεινώσει τις ΗΠΑ - Χωρίς στρατηγική εξόδου η Ουάσιγκτον»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να «ταπεινώσει» τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον δεν φαίνεται να διαθέτει σαφή στρατηγική εξόδου από τη σύγκρουση.

Όπως ανέφερε, δεν είναι εμφανές ποια πορεία σκοπεύουν να ακολουθήσουν οι Αμερικανοί, ενώ σημείωσε ότι η στάση της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση.

Ο Μερτς, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μάρσμπεργκ, επεσήμανε ότι οι Ιρανοί χειρίζονται με ιδιαίτερη επιδεξιότητα τη διαπραγματευτική διαδικασία ή επιλέγουν να μην διαπραγματεύονται ουσιαστικά, οδηγώντας, όπως είπε, σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι δεν είχαν ερωτηθεί πριν από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Απερίσκεπτος» ο πόλεμος

Ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε τον πόλεμο κατά του Ιράν «απερίσκεπτο», επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη σύγκρουση επιδεινώνει την κατάσταση και έχει άμεσες επιπτώσεις και στη γερμανική οικονομία.

Chancellor Friedrich Merz criticizes the U.S. for lacking an exit strategy from the Iran war and says the country is being humiliated by the Iranian leadership. pic.twitter.com/YPzsaZelS4 — DW Politics (@dw_politics) April 27, 2026

Όπως είπε, έχει ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις του απευθείας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μερτς επανέφερε την πρότασή του για πιθανή συμμετοχή της Bundeswehr στη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ με ναρκαλιευτικά πλοία, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως σταματήσει οι εχθροπραξίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο, τονίζοντας τη σημασία ενίσχυσης της διεθνούς τάξης.

Όπως σημείωσε, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο μεμονωμένα κράτη με αντικρουόμενα συμφέροντα να μπλοκάρουν τη λειτουργία του Συμβουλίου.

Θέση της Κομισιόν για τις κυρώσεις

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε κατά της άρσης των κυρώσεων προς το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρόωρο.

Τόνισε ότι οι κυρώσεις συνδέονται με τη στάση του καθεστώτος απέναντι στον ίδιο του τον πληθυσμό και ότι οποιαδήποτε αλλαγή προϋποθέτει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.