Μέσα στο ίδιο σπίτι, αλλά μακριά ο ένας από τον άλλο: Η απαίτηση του Άντριου προς την Σάρα Φέργκιουσον

Ο Άντριου Μάουντμπάντεν-Ουίνδσορ —όπως ονομάζεται πλέον— φαίνεται να έχει κάνει μια αξιοσημείωτη απαίτηση προς την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, ενώ εξακολουθούν να μοιράζονται την ίδια στέγη. Χθες (17/11), μάλιστα, μετά από αρκετές εβδομάδες που κρατούσε χαμηλό προφίλ ο «έκπτωτος» πρίγκιπας εθεάθη να κάνει ιππασία στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ, εικόνα που υποδηλώνει ότι δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει την πολυτελή έπαυλη των 30 υπνοδωματίων, όπου κατοικεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο πρώην πρίγκιπας, που έχασε τον τίτλο του λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν, έχει συμφωνήσει να εγκαταλείψει το Royal Lodge και να μετακομίσει στο ιδιωτικό κτήμα της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ. Η μετακόμιση του Άντριου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στη νέα χρονιά.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας φάσης της ζωής του, σύμφωνα με πηγές, ο Άντριου ζήτησε από τη Σάρα να κρατάει αποστάσεις, κάτι που την έχει αναστατώσει σημαντικά. Η Φέργκιουσον, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, νιώθει μοναξιά και περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της απομονωμένη, ζητώντας από το προσωπικό να παραμένει περισσότερο κοντά της.

Παράλληλα, φαίνεται ότι ο Άντριου και η Σάρα περνούν τον περισσότερο χρόνο τους ξεχωριστά στο Royal Lodge, συναντώνται κυρίως για γεύματα και συζητήσεις σχετικά με το μέλλον τους. Μάλιστα μια πηγή δήλωσε στην The Sun ότι ζουν σε διαφορετικές πτέρυγες του σπιτιού, αλλά συναντώνται για μεσημεριανό ή δείπνο και κάνουν συζητήσεις πολλές φορές γίνονται αρκετά έντονες.

Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να μοιράζονται την ίδια στέγη, έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, η Φέργκιουσον σκέφτεται να περάσει τον χειμώνα στην Πορτογαλία, στη βίλα αξίας 3,6 εκατομμυρίων λιρών που έχει η κόρη τους εκεί.