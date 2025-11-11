«Μέσα στο μυαλό σου»: Ποιοι διάσημοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της ιδιαίτερης αυτής παράστασης

Η παράσταση «Μέσα στο Μυαλό: Έρωτας και Χάος» του Dr. Γιώργου Λάγιου έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Αλίκη για δεύτερη χρονιά με τη συνέχεια της. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή θεατρική εμπειρία που γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και στο κοινό. Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς - συμμετέχει ενεργά και γίνεται κομμάτι της ίδιας της παράστασης, αφού τίποτα δεν τελείωσε ακόμα.

Πέτρος Λαγούτης, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ / φωτογραφία NDP

Γιάννης Λάτσιος / φωτογραφία NDP

Κώστας Φραγκολιάς, Μαρία Αναστασοπούλου / φωτογραφία NDP

«Έπαιξαν» και χειροκρότησαν

Στην επίσημη πρώτη για φέτος είδαμε μεταξύ άλλων τον Γιάννη Λάτσιο, τον Πέτρο Κωστόπουλο, τον Πέτρο Λαγούτη με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, τον Βλάσση Χολέβα, τη Μαρία Αναστασοπούλου, τον Κώστα Φραγκολιά και τη Φελίσια Τσαλαπάτη. Όλοι τους συμμετείχαν ενεργά στην παράσταση και χειροκρότησαν τους συντελεστές.

Γιώργος Λάγιος / φωτογραφία NDP

Βλάσσης Χολέβας / φωτογραφία NDP

Φελίσια Τσαλαπάτη, Πέτρος Κωστόπουλος / φωτογραφία NDP

Το έργο

Η Ολίβια (Ελευθερία Κοντογεώργη) επιστρέφει στην ψυχοθεραπεία, εγκλωβισμένη σε μια σχέση με τον χειριστικό Άρη (Μάνος Τσούτης). Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι εκεί, κι όμως επιμένει να πιστεύει ότι μπορεί να τον αλλάξει. Τώρα γνωρίζει. Τώρα έχει ευθύνη. Αλλά είναι έτοιμη να την αναλάβει; Για πρώτη φορά, μία διαδραστική εμπειρία ψυχολογίας μάς οδηγεί σε μια «εξερευνητική περιπλάνηση» στο μυαλό ενός ζευγαριού…Γιατί όλοι ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να χάσει κανείς τον έλεγχο της ζωής του μέσα σε μια ερωτική σχέση.

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος, μέσα από δημιουργικές μεθόδους αλληλεπίδρασης, θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τη ζωή και τη λειτουργία των σχέσεων. Το κοινό παρακολουθεί ένα θεατρικό σκετς, ανταλλάσσει απόψεις και συμμετέχει ενεργά σε συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις. Τη σκηνική επιμέλεια της παράστασης έκανε ο Πάνος Κούγιας.