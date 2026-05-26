Σε δημοπρασία μεσαιωνικό χειρόγραφο του Αρθούρου: Έως 2 εκατ. λίρες για έναν θρύλο 700 ετών

Ένα εξαιρετικά σπάνιο μεσαιωνικό χειρόγραφο που περιλαμβάνει πρώιμες εκδοχές των θρύλων του βασιλιά Αρθούρου, του Μέρλιν και του Αγίου Δισκοπότηρου αναμένεται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s, με εκτίμηση που φτάνει έως και τα 2 εκατομμύρια λίρες.

Το βιβλίο, που παρέμεινε για περισσότερους από επτά αιώνες σε ιδιωτική συλλογή, θεωρείται ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά γνωστά δείγματα του λεγόμενου «Αρθουριανού κύκλου», όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Πλούτος εικόνας και χρυσών λεπτομερειών



Το χειρόγραφο εντυπωσιάζει όχι μόνο για τη σπανιότητά του αλλά και για τον καλλιτεχνικό του πλούτο. Περιλαμβάνει 126 μικρογραφίες, πολλές διακοσμημένες με φύλλα χρυσού, τα οποία έχουν γυαλιστεί ώστε να αντανακλούν έντονα το φως.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές, ο μάγος Μέρλιν εμφανίζεται μεταμορφωμένος σε ελάφι που μιλά, ενώ σε άλλη απεικονίζονται οι Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης να επιστρέφουν νικητές από τη μάχη.

Από τον κύκλο Lancelot-Grail στη μεσαιωνική Ευρώπη



Το έργο χρονολογείται περίπου μεταξύ 1290 και 1310 και βασίζεται στον παλαιό γαλλικό κύκλο «Lancelot-Grail», ο οποίος διαμόρφωσε τη βασική μυθολογία γύρω από τον Αρθούρο, τον Μέρλιν και την αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου.

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, μόνο τρία παρόμοια χειρόγραφα είναι γνωστά σε ιδιωτικές συλλογές, με το συγκεκριμένο να θεωρείται το παλαιότερο και το πιο πλούσια εικονογραφημένο.

Ο «Δάσκαλος της Λιέγης» και οι ιδιωτικοί προστάτες



Η δημιουργία του αποδίδεται στον ανώνυμο καλλιτέχνη γνωστό ως «Δάσκαλο της Αποκάλυψης της Λιέγης», που ξεχώριζε για τα έντονα χαρακτηριστικά προσώπων και τις κόκκινες λεπτομέρειες στα μάγουλα των μορφών του.

Το χειρόγραφο είναι γνωστό και ως «χειρόγραφο Lebaudy», από τον Γάλλο βιομήχανο Ζαν Λεμποντί, στην κατοχή του οποίου περιήλθε τον 20ό αιώνα.

Ιστορία ιδιοκτησίας και επιστημονική αξία



Στο πέρασμα των αιώνων, το έργο πέρασε από χέρια ιπποτών, ευγενών και συλλεκτών, μεταξύ των οποίων και ο βικτωριανός βιβλιόφιλος Sir Thomas Phillipps.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι δημιουργήθηκε για αριστοκρατικό κοινό, πιθανότατα και για γυναίκες της ευγενικής τάξης που αγαπούσαν τις ιστορίες του Αρθούρου. Ωστόσο, η παραμονή του σε ιδιωτικές συλλογές έχει περιορίσει τη συστηματική επιστημονική μελέτη του.

Νέες αναγνώσεις και διαφορετική αφήγηση



Σύμφωνα με ψηφιακές αναλύσεις, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Cambridge εντόπισε διαφοροποιήσεις στην αφήγηση, όπως τροποποιημένο τέλος σε κλασική ιστορία του Μέρλιν.

Σε αντίθεση με άλλες εκδοχές που δίνουν έμφαση στον ιππότη Γκάγουεν, το συγκεκριμένο χειρόγραφο φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις μάχες του Αρθούρου και στη βασιλική εξουσία.

Οι ιστορικοί σημειώνουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις ήταν συχνές στον Μεσαίωνα, καθώς τα κείμενα προσαρμόζονταν συχνά ανάλογα με το κοινό και τους προστάτες.

Ελπίδα για δημόσια πρόσβαση



Ακαδημαϊκοί εκφράζουν την ελπίδα το χειρόγραφο να αγοραστεί από δημόσιο ίδρυμα, ώστε να είναι προσβάσιμο σε ερευνητές και κοινό.

Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι τα διαθέσιμα κονδύλια για πολιτιστικές αγορές σπάνια επαρκούν για τέτοιου είδους εξαιρετικά ακριβά αντικείμενα.

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουλίου, με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων λιρών.