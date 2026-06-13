Μέση Ανατολή: Στην τελική ευθεία ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία - Τα Στενά του Ορμούζ παίρνουν ξανά φωτιά

Την ώρα που η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δείχνουν να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τα Στενά του Ορμούζ υπενθυμίζουν γιατί παραμένουν το πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη για την παγκόσμια οικονομία.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι δύο πλευρές έστειλαν εκ διαμέτρου αντίθετα μηνύματα: από τη μία, Αμερικανοί αξιωματούχοι άφηναν να εννοηθεί ότι το κείμενο μιας συμφωνίας έχει ουσιαστικά κλείσει και μπορεί να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Από την άλλη, αμερικανικές δυνάμεις κατέρριπταν ιρανικά drones που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ και αποτελούσαν απειλή για εμπορικά πλοία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την επιχείρηση, τονίζοντας ότι ο διεθνής θαλάσσιος διάδρομος παραμένει ανοιχτός για τη ναυσιπλοΐα. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο λιμάνι Σιρίκ και στο νησί Κεσμ, με κατοίκους και τοπικούς αξιωματούχους να αποδίδουν τους κρότους σε προειδοποιητικά πυρά των ιρανικών δυνάμεων προς πλοία που φέρονται να επιχειρούσαν να περάσουν χωρίς άδεια από το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Το αποτέλεσμα είναι μια εύθραυστη εικόνα: η διπλωματία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, αλλά το πεδίο εξακολουθεί να μυρίζει μπαρούτι.

Το προσχέδιο της συμφωνίας και το «κλειδί» του Ορμούζ

Σύμφωνα με το Reuters, το υπό συζήτηση μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Πρόκειται για το κεντρικό σημείο της συμφωνίας, καθώς πριν από τον πόλεμο από τα Στενά του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το κλείσιμό τους μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα του Φεβρουαρίου προκάλεσε αναταραχή στις αγορές, εκτόξευσε την ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια και μετέτρεψε την κρίση σε πολιτικό πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε κείμενο και ότι η Ουάσιγκτον αναμένει την υπογραφή μιας αρχικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε «πολύ, πολύ καλό σημείο» και η συμφωνία καλύπτει τους βασικούς στόχους του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Τεχεράνη, ωστόσο, το αφήγημα είναι διαφορετικό. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η συμφωνία μπορεί ακόμη να αλλάξει, αλλά υποστήριξε πως το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από τη σύγκρουση. «Το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Τι παίρνει και τι δίνει κάθε πλευρά

Με βάση τα στοιχεία που περιγράφονται από πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να αποδεσμεύουν δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και θα προχωρήσουν σε άρση ή αναστολή κυρώσεων που αφορούν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και θα επιτρέψει την ομαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων. Αμερικανός αξιωματούχος επέμεινε ότι η συμφωνία θα είναι «βασισμένη στην απόδοση», δηλαδή ότι το Ιράν δεν θα δει χρήματα να αποδεσμεύονται πριν τηρήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με την ίδια αμερικανική γραμμή, το Ιράν θα πρέπει επίσης να σταματήσει τη χρηματοδότηση οργανώσεων που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατικές. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, επιμένει ότι η συμφωνία δεν μπορεί να περιορίσει τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή ούτε να της αφαιρέσει τον έλεγχο στο κρίσιμο πέρασμα του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν, μαζί με το Ομάν, θα διατηρήσει ρόλο στη διαχείριση της κυκλοφορίας από τα Στενά. Η φράση του ήταν χαρακτηριστική της ιρανικής στάσης: «Το σπαθί μας θα κρέμεται πάντα πάνω από τα Στενά του Ορμούζ».

Τα πυρηνικά μεταφέρονται στον επόμενο γύρο

Το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι δεν φαίνεται να δίνει οριστική λύση στο θέμα, αλλά προβλέπει έναν δεύτερο κύκλο συνομιλιών, διάρκειας 60 ημερών.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι ο τελικός στόχος είναι η διάλυση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, η καταστροφή και απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και η εγκαθίδρυση μακροπρόθεσμου καθεστώτος επιθεωρήσεων.

Η Τεχεράνη, όμως, δεν αποδέχεται την πλήρη διάλυση του προγράμματός της. Ο Αραγτσί δήλωσε ότι η προτιμώμενη λύση για τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου είναι η αραίωση του υλικού, ώστε να παραμείνει σε μορφή που, σύμφωνα με την ιρανική θέση, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς.

Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης αναφορές για πιθανές πολεμικές αποζημιώσεις προς την Τεχεράνη και για εγκατάλειψη παλαιότερων αμερικανικών απαιτήσεων που αφορούσαν περιορισμούς στο ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Η αμερικανική πλευρά διαψεύδει ότι αυτά έχουν συμφωνηθεί, επιχειρώντας να περιορίσει την κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ εκτός συμφωνίας - και απέναντι σε βασικά σημεία

Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι η χώρα του δεν θα αποτελέσει μέρος της συμφωνίας.

Το Τελ Αβίβ παρακολουθεί με έντονη καχυποψία τις συνομιλίες, ιδιαίτερα στο σκέλος που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον Λίβανο. Ο Αραγτσί ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, υπονοώντας ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί από περιοχές που εξακολουθεί να κατέχει.

Η απάντηση από την ισραηλινή πλευρά ήταν άμεση. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση, ενώ ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένει να διατηρήσει την ελευθερία δράσης απέναντι σε απειλές.

Η στάση αυτή δείχνει ότι ακόμη κι αν ΗΠΑ και Ιράν καταλήξουν σε αρχική συμφωνία, η εφαρμογή της στην ευρύτερη περιοχή θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο Λίβανος, η Χεζμπολάχ, το Ισραήλ και η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών δεν είναι ξεχωριστά μέτωπα· αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία μιας σύγκρουσης που μπορεί να αναζωπυρωθεί από μία μόνο κίνηση.

Πού και πότε μπορεί να υπογραφεί

Σύμφωνα με δυτική πηγή που επικαλείται το Reuters, η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, με πιθανότερο τόπο τη Γενεύη. Από την αμερικανική πλευρά, το πρόσωπο που εμφανίζεται ως πιθανός υπογράφων είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ από την ιρανική ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι έχει συζητηθεί ευρωπαϊκή τοποθεσία για την υπογραφή, αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Ο Αραγτσί, από την πλευρά του, είπε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως πριν ανακοινωθεί επισήμως.

Αυτή η ασάφεια δείχνει και την πολιτική δυσκολία της στιγμής. Καμία πλευρά δεν θέλει να εμφανιστεί ότι υποχωρεί. Ο Τραμπ χρειάζεται να παρουσιάσει τη συμφωνία ως επιτυχία που ανοίγει ξανά το Ορμούζ και βάζει φρένο στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη θέλει να δείξει ότι άντεξε την πίεση, κράτησε τον έλεγχο των κρίσιμων χαρτιών της και εξασφάλισε οικονομικά οφέλη χωρίς να συνθηκολογήσει.

Άμεση αντίδραση των αγορών

Η προοπτική συμφωνίας έφερε άμεση αντίδραση στις αγορές. Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν. Το Brent κατέγραφε πτώση άνω του 3%, στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο μηνών.

Η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου είναι κρίσιμη για τον Λευκό Οίκο. Η σύγκρουση με το Ιράν έχει εξελιχθεί σε πολιτικό πονοκέφαλο για τον Τραμπ, καθώς η άνοδος των καυσίμων και η πίεση στην οικονομία επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η συμφωνία μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι ένα κείμενο που θα θεωρηθεί υπερβολικά ευνοϊκό για το Ιράν θα είναι δύσκολο να υποστηριχθεί πολιτικά, ειδικά αν δεν περιλαμβάνει σαφείς και άμεσες δεσμεύσεις για τα πυρηνικά, τους πυραύλους και τις περιφερειακές οργανώσεις που στηρίζει η Τεχεράνη.

Προς το παρόν, η εικόνα στη Μέση Ανατολή παραμένει οριακή: η συμφωνία μοιάζει πιο κοντά από κάθε άλλη φορά, αλλά τα drones πάνω από το Ορμούζ δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη.