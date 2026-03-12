Η στιγμή της επίθεσης στο τάνκερ Safesea στον Περσικό - IDF: Χτυπήσαμε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι πραγματοποίησε επιδρομή σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η εγκατάσταση που βρίσκεται στο συγκρότημα Taleghan χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη κρίσιμων δυνατοτήτων που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Όπως αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια το Ιράν αξιοποιούσε τον συγκεκριμένο χώρο για την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD, το οποίο φέρεται να συνδέεται με μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Το συγκρότημα είχε δεχθεί ισραηλινή επίθεση και τον Οκτώβριο του 2024. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι το Ιράν είχε ξεκινήσει προσπάθειες αποκατάστασης της εγκατάστασης μετά τα προηγούμενα πλήγματα.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης σε τάνκερ στον Περσικό Κόλπο

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα πλάνα από την επίθεση που δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu στον βόρειο Περσικό Κόλπο. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.03.2026), όταν σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά έπληξε το πλοίο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, στόχος της επίθεσης ήταν το δεξαμενόπλοιο αμερικανικής ιδιοκτησίας, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αγνόησε προειδοποιήσεις του ιρανικού ναυτικού.

Μετά την έκρηξη, το πλοίο με σημαία των Νήσων Μάρσαλ τυλίχθηκε σχεδόν αμέσως στις φλόγες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων Zefyros, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης στο Safesea Vishnu. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου το πλοίο τυλίγεται στις φλόγες, ενώ η φωτιά εξαπλώνεται και στο γειτονικό τάνκερ.

Το περιστατικό εντάσσεται στο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στις θαλάσσιες οδούς του Περσικού Κόλπου, που θεωρούνται κρίσιμες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου.