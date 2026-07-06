Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Έρλινγκ Χάαλαντ Κιλιάν Εμπαπέ Χάρι Κέιν Λιονέλ Μέσι

Μέσι, Χάαλαντ, Εμπαμπέ και Κέιν μονομαχούν για το «χρυσό παπούτσι» του Μουντιάλ

Αυτοί οι τέσσερεις αστέρες κοντράρονται για το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

Ο Λιονέλ Μέσι/Πηγή: Reuters
Ο Λιονέλ Μέσι/Πηγή: Reuters
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Η «κούρσα» για το χρυσό παπούτσι του Μουντιάλ αναμένεται «καυτή», καθώς όσο προχωράμε προς τον δρόμο του τελικού, το ενδιαφέρον και η αγωνία κορυφώνονται για το ποιος θα κατακτήσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

Ο Χάαλαντ πήρε από το χέρι την Νορβηγία και με 2 προσωπικά του γκολ, «έπιασε» τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαμπέ στην λίστα των σκόρερ με 7 τέρματα, αλλά έδωσε και την πρόκριση στους Σκανδιναβούς για τους 8 της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Από την άλλη πλευρά ο Κέιν με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έφτασε του υπόλοιπους τρείς σε απόσταση «αναπνοής καθώς με το χθεσινό του σημείωσε τα 6 τέρματα και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία με την αγωνία για το βραβείο του πρώτου σκόρερ να φτάνει στα «κόκκινα». 

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Έρλινγκ Χάαλαντ Κιλιάν Εμπαπέ Χάρι Κέιν Λιονέλ Μέσι

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