Μέσι, Χάαλαντ, Εμπαμπέ και Κέιν μονομαχούν για το «χρυσό παπούτσι» του Μουντιάλ

Η «κούρσα» για το χρυσό παπούτσι του Μουντιάλ αναμένεται «καυτή», καθώς όσο προχωράμε προς τον δρόμο του τελικού, το ενδιαφέρον και η αγωνία κορυφώνονται για το ποιος θα κατακτήσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

Ο Χάαλαντ πήρε από το χέρι την Νορβηγία και με 2 προσωπικά του γκολ, «έπιασε» τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαμπέ στην λίστα των σκόρερ με 7 τέρματα, αλλά έδωσε και την πρόκριση στους Σκανδιναβούς για τους 8 της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Από την άλλη πλευρά ο Κέιν με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έφτασε του υπόλοιπους τρείς σε απόσταση «αναπνοής καθώς με το χθεσινό του σημείωσε τα 6 τέρματα και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία με την αγωνία για το βραβείο του πρώτου σκόρερ να φτάνει στα «κόκκινα».