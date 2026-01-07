Μέσι: Η αποκάλυψη για την «κρυφή απόλαυση» και... όσα δεν τον αφήνει η Αντονέλα να κάνει στο σπίτι

ε μια εκτενή συνέντευξη, ο Λιονέλ Μέσι είχε μια χαλαρή συζήτηση, μοιράζοντας λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή και την καθημερινή του ρουτίνα. Ο «Pulga» συζήτησε επίσης τη σχέση του με τη σύζυγό του και τις δραστηριότητες που του απαγορεύεται ρητά να κάνει στο σπίτι.

«Έχω και την δική μου πλευρά όπου είμαι πιο περίεργος από οτιδήποτε άλλο... Μου αρέσει πολύ να είμαι μόνος, μου αρέσει να είμαι μόνος. Το χάος στο σπίτι, με τα τρία παιδιά να τρέχουν παντού, καταλήγει να με κατακλύζει», εξέφρασε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής σε συνέντευξή του στο «LUZU TV».

Όπως παραδέχθηκε, η τάξη αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής του, σε τέτοιο βαθμό που οποιαδήποτε απρόβλεπτη αλλαγή στο πρόγραμμά του μπορεί να τον βγάλει εκτός εαυτού.

«Η Αντονέλα μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα, αλλά όλα εξαρτώνται από τη διάθεσή μου. Είμαι πολύ δομημένος άνθρωπος. Αν μου αλλάξουν αυτό που είχα κανονίσει να κάνω… τέλος. Αν έχω οργανώσει τη μέρα μου με έναν τρόπο και προκύψει κάτι που δεν ήταν στο πρόγραμμα, με αποσυντονίζει τελείως», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε πως είναι τόσο σχολαστικός, που τακτοποιεί τα ρούχα του ανά χρώμα και έχει έτοιμα από την προηγούμενη μέρα όλα όσα χρειάζεται όταν πρόκειται να αγωνιστεί, μια συνήθεια που –όπως είπε– έχει «κληρονομήσει» και ο μεγαλύτερος γιος του, ο Τιάγκο.

Παρά την αγάπη του για την τάξη, ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι παραδέχθηκε πως υπάρχει μία δραστηριότητα με τα παιδιά του όπου το χάος είναι αναπόφευκτο: η μπάλα. Ωστόσο, ακόμα κι εκεί υπάρχουν όρια, κυρίως μετά από… απαγόρευση της Αντονέλα. «Όλη μέρα είμαστε με μια μπάλα, αλλά μέσα στο σπίτι δεν μας αφήνουν να παίζουμε πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλη φασαρία. Καμιά φορά παίζουμε ένα “λοκίτο” ή ένα ένας εναντίον ενός», είπε χαμογελώντας.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη σχέση του με την Αντονέλα, αποκαλύπτοντας με ειλικρίνεια πως οι διαφορετικοί χαρακτήρες τους έχουν αποτελέσει κατά καιρούς θέμα συζήτησης. «Η Αντονέλα είναι πολύ πιο εκδηλωτική από εμένα. Μάλιστα, έχουμε πει ότι με τον καιρό έγινε λιγότερο, επειδή εγώ ήμουν πιο “κρύος”. Παρ’ όλα αυτά, αυτό που με κάνει πραγματικά χαρούμενο είναι να βλέπω ευτυχισμένους τους ανθρώπους που αγαπώ», κατέληξε.

Η κρυφή απόλαυση του σταρ της Αργεντινής

Σε μια συζήτηση με τους παρουσιαστές Νικολάς Οκιάτο και Ντιέγκο Λέουκο, ο Μέσι ρωτήθηκε πώς προτιμά να χαλαρώνει μετά την προπόνηση, τους αγώνες ή μια κατάκτηση πρωταθλήματος. Η απάντησή του ήταν μια άνευ προηγουμένου αποκάλυψη για το κοινό.

«Μου αρέσει το κρασί, αλλά αν όχι, έχω το συνηθισμένο μου: κρασί με Sprite. Οπότε έχει γρήγορη επίδραση», είπε ο Μέσι γελώντας. Εξήγησε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ιδανικός για αυτόν, ειδικά στη ζέστη και κατά τη διάρκεια κοινωνικών συγκεντρώσεων όπου επιδιώκει να χαλαρώσει μακριά από τις δυσκολίες του γηπέδου.

Η απάντηση του Μέσι έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι οπαδοί άρχισαν να συζητούν αν το μείγμα του οκτώ φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας είναι όντως ένας καλός συνδυασμός, καθώς λίγοι αθλητές υψηλού επιπέδου είναι τόσο ανοιχτοί σε τέτοιες «αφιλτράριστες» συνήθειες.