Μέσι: Η επίσκεψη στο νέο «Καμπ Νόου» και η ατάκα που άναψε... φωτιά στους φίλους της Μπαρτσελονα

Ο Λίονελ Μέσι επέστρεψε στην Καταλονία, και φυσικά έκανε μια επίσκεψη στο νέο «Καμπ Νόου». Ο σούπερ σταρ που αγωνίζεται στην Ιντερ Μαιάμι πλέον, έγραψε τη δική του ιστορία, καθώς κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο και έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, και φυσικά αγαπήθηκε όσο λίγοι στη Βαρκελώνη.

Ο «Pulga» ανέβασε τις φωτογραφίες του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος στο οποίο ήμουν πολύ χαρούμενος, όπου εσείς (οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα», με κάνατε να νιώθω τον πιο χαρούμενο άνθρωπο στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω και όχι μόνο για να πω αντίο...».