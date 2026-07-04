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Μέσι προς δημοσιογράφο που του χρέωσαν ως ερωμένη: «Αν σε κοιτάξω, θα μου πουν "γιατί κοίταξες";»

Μετά την νίκη της Αργεντινής ο Λέο Μέσι μίλησε στην δημοσιογράφο που φημολογούταν πως είχε σχέση, με τον ίδιο να πετάει την σπόντα του.

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Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να οδηγεί την Αργεντινή προς τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς στην νίκη της ομάδας του επί του μαχητικού Πράσινου Ακρωτηρίου σκόραρε και μοίρασε και μια ασίστ.

Μετά την αναμέτρηση ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πήγε στην μεικτή ζώνη για δηλώσεις και συνάντησε την δημοσιογράφο Σόφι Μαρτίνεθ, με την οποία τον είχαν συνδέσει λέγοντας πως διατηρεί παράνομη σχέση κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. Μόλις την είδε ο Μέσι, την πλησίασε και μεταξύ σοβαρού και αστείου της είπε με χαμόγελο: «Αν σε κοιτάξω, θα μου πουν "γιατί κοίταξες", αν σε χαιρετήσω, θα μου πουν "γιατί την χαιρέτησες"», με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια.

Η Αργεντίνα δημοσιογράφος απάντησε αρχικά λέγοντας: «Εκτιμώ όσα είπες και σε ευχαριστώ για τα λόγια σου», ενώ συνέχισε: «Πάμε στη δουλειά μας, που είναι αυτό που μας αρέσει». Με αυτόν τον ανθρώπινο και γεμάτο χιούμορ τρόπο έκλεισαν αυτό το κεφάλαιο και τις φήμες που κυκλοφορούσαν και συνέχισαν να κάνουν την δουλειά τους.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνική Αργεντινής Λιονέλ Μέσι

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