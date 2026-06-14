Μεσίστια η σημαία στον «Σκοπελίτη» για τον καπετάν Γιάννη – Το συγκινητικό αντίο του γιου του

Θλίψη προκάλεσε στις Μικρές Κυκλάδες ο θάνατος του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με την ιστορία της ακτοπλοΐας στο Αιγαίο. Στο πλοίο «Σκοπελίτης» η ελληνική σημαία κυματίζει μεσίστια, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν καπετάνιο που έγινε θρύλος για τα νησιά, όπως αναφέρει το cycladeslive.

Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης υπήρξε συνεχιστής μιας μακράς ναυτικής παράδοσης και για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους των Κυκλάδων. Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο ταυτίστηκε με την αξιοπιστία, την επιμονή και τη συνεχή σύνδεση των νησιών, ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων, ο «Σκοπελίτης» δεν ήταν απλώς ένα πλοίο. Ήταν η σταθερή γραμμή επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο, το μέσο που μετέφερε ανθρώπους, προμήθειες, νέα και ελπίδα στα νησιά.



Το όνομά του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη συνδέθηκε με τη ναυτοσύνη, την καθημερινή προσφορά και την επιμονή μιας οικογένειας που κράτησε ζωντανή τη θαλάσσια συγκοινωνία σε μία από τις πιο απαιτητικές νησιωτικές γραμμές της χώρας.





Η παράδοση συνεχίζεται σήμερα από τον γιο του, Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος διατηρεί ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά της οικογένειας, συνεχίζοντας το έργο του πατέρα του.

«Θα σε αγαπάω για πάντα»

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Δημήτρης Σκοπελίτης αποχαιρέτησε τον πατέρα του με λόγια γεμάτα συγκίνηση, εκφράζοντας τη βαθιά προσωπική απώλεια αλλά και το βάρος μιας ιστορίας που συνεχίζεται στη θάλασσα.



«Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους. Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω. Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα. Και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί. Θα είστε μαζί στο τιμόνι, όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό. Σε αγαπάω, πατέρα, και θα σε αγαπάω για πάντα. Ελπίζω στη ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ό,τι άφησες. Να έχεις καλό Παράδεισο, η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία. Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα».