Μεσίστιες οι σημαίες της Πυροσβεστικής – Θεόδωρος Βάγιας: «Χάθηκαν στον βωμό του καθήκοντος»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο εξέφρασε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Σε μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα της κηδείας των δύο πυροσβεστών, έκανε λόγο για συναδέλφους που «χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος», υπηρετώντας με αυταπάρνηση την αποστολή τους.

«Υπηρέτησαν με ζήλο και μεγαλείο ψυχής»

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ότι οι δύο πυροσβέστες υπηρέτησαν με ζήλο, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας ότι η Πυροσβεστική Οικογένεια δεν θα ξεχάσει ποτέ τη θυσία τους και θα τιμά διαρκώς τη μνήμη τους.

Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες

Ο Εμμανουήλ Στρατηδάκης, γεννημένος το 1968 στο Ρέθυμνο, εντάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998 ως εποχικός πυροσβέστης και από το 2012 υπηρετούσε ως πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής Ρεθύμνου.

Ο Παντελής Διαμαντάκης, γεννημένος το 2001 στο Ρέθυμνο, κατατάχθηκε ως εποχικός πυροσβέστης το 2025 και υπηρετούσε επίσης στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.

Μεσίστιες οι σημαίες στις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος

Ως ένδειξη πένθους, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι σήμερα, ημέρα της ταφής των δύο πυροσβεστών, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του θα κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου, τιμώντας τη μνήμη των δύο στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.