Μεσίστιες οι σημαίες της Πυροσβεστικής – Θεόδωρος Βάγιας: «Χάθηκαν στον βωμό του καθήκοντος»
Συγκίνηση στην κηδεία των δύο πυροσβεστών που σκοτώθηκαν στη φωτιά στο Ρέθυμνο – Μεσίστιες οι σημαίες και μήνυμα του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο εξέφρασε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.
Σε μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα της κηδείας των δύο πυροσβεστών, έκανε λόγο για συναδέλφους που «χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος», υπηρετώντας με αυταπάρνηση την αποστολή τους.
«Υπηρέτησαν με ζήλο και μεγαλείο ψυχής»
Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες
Ο Παντελής Διαμαντάκης, γεννημένος το 2001 στο Ρέθυμνο, κατατάχθηκε ως εποχικός πυροσβέστης το 2025 και υπηρετούσε επίσης στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής.
Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.
Μεσίστιες οι σημαίες στις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος
Ως ένδειξη πένθους, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι σήμερα, ημέρα της ταφής των δύο πυροσβεστών, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του θα κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου, τιμώντας τη μνήμη των δύο στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.